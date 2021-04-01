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أخبار العالم

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي

الخميس 01/أبريل/2021 - 05:33 م
ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي
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قسم الخارجي
أجرى محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. 

وبحث الاتصال ما يواجهه العالم من تحديات بيئية، وما يتبعها من آثار اقتصادية واجتماعية وصحية، وما تضمنه إعلان مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر من مبادرات نوعية لمواجهة هذه التحديات من خلال برامج التشجير والطاقة النظيفة، باستخدام سبل حديثة ومبتكرة وتقنيات جديدة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية. 

وتم التأكيد أن هذه المبادرة تعتبر أحد أكثر المبادرات العالمية طموحا من حيث إصلاح الأراضي المتدهورة وخفض معدلات الكربون.

وأبدى الرئيس الفرنسي ترحيبه بالمبادرات واهتمام بلاده ببذل ما يمكن من جهود لدعم هذه المبادرات وتحقيق أهدافها.
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