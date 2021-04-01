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أخبار البلد

دور الأيتام تستقبل غدا فرق 100 مليون صحة للكشف عن أمراض الأطفال

الخميس 01/أبريل/2021 - 05:46 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم - عبدالوكيل ابوالقاسم
أشادت مديريات التضامن الاجتماعي علي مستوي محافظات الجمهورية بجهود وزارة الصحة والسكان لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية للأطفال بدور الأيتام التابعة للمديريات في مختلف المحافظات.

وتستقبل دور الأيتام غدًا الجمعة، فرق المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون صحة" للكشف المبكر عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم لدي الأطفال، كما تقوم فرق المبادرة بالكشف علي المشرفات بدور الأيتام في إطار المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية.
 
وتحتفل مديريات التضامن الاجتماعي غدًا الجمعة بيوم اليتيم، حيث تشهد دور  الأيتام عددًا من الاحتفالات بأبناء مصر في عيدهم السنوي.
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