برلماني: مدينة الدواء ستكون بمثابة نقلة كبيرة لتوفير دواء فعال وآمن

قال الدكتور مصطفى أبو زيد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن مدينة الدواء التى أفتتحها الرئيس السيسى تعتبر حلم نادينا به طوال دور الإنعقاد السابق بمجلس النواب السابق.





وأشار أبو زيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مصر تعتبر أكبر دول الشرق الأوسط ، مؤكدا أننا لدينا كل المقومات التى تؤهلنا لصناعة الدواء فى مصر.





وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن مدينة الدواء ستكون بمثابة نقلة كبيرة لتوفير دواء فعال وامن ، يكون فى متناول جميع المواطنين فى مصر ، بالإضافة إلى أنه سيشجع المستثمرين على إقامة مصانع أدوية.





وتعد مدينة الأدوية الي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح أمس الخميس، أحد أكبر الصروح الطبية بالشرق الأوسط، ومن بين أحد أهم المشروعات القومية التى سعت الدولة لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي مما يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالى الجودة وآمن، ويمنع اي ممارسات احتكارية ويضبط اسعار الدواء، وذلك دعمًا للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مدينة الدواء تعد من أكبر المدن من نوعها على مستوى الشرق الأوسط علي مساحة 180 الف متر مربع، وهي مزودة بأحدث التقنيات والنظم العالمية في انتاج الدواء لتصبح بمثابة مركز اقليمي يجذب كبري الشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية واللقاحات.