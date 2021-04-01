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توك شو

مصطفى بكري: الشعب المصري مالوش كتالوج.. فيديو

الخميس 01/أبريل/2021 - 08:02 م
الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
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محمود محسن
قال الإعلامي مصطفى بكري إن الشعب المصري عظيم، مؤكدا أنه في لحظة ما تجد الشعب صفا واحد وينقلب من حال الى حال.

وأضاف مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أنه في وقت الجد نجد المعدن الاصلى للمصريين، قائلا: "شعب لا ليه حل ولا ليه كتالوج ولكن لديه شئ واحد هو الإنتماء الى الوطن والكيان الوطنى".

وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار: "عندما تواجدنا في السويس وحضر الرئيس السيسي هناك ظهرت علامات السعادة على وجهه وكرم العديد من العاملين بقناة السويس وقال كلمات بعثت الأمل من جديد.

وأردف بكري: "البلد دي ربنا حاميها ولها قائد وطني يثق فيه الشعب ويعبر بالشعب المصري إلى بر الأمان، والرئيس أعطى رسائل للجميع أن مصر لن تفرط في ارضها أو مياهها".
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