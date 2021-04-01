تعرف على أحدث أسعار هيونداي توسان الشكل الجديد موديل 2021

بعد مرور فترة قصيرة على انطلاق السيارة الرياضية المتعددة الاستخدام، توسان الشكل الجديد موديل 2021، ارتفعت القيمة السعرية لهذا الاصدار داخل السوق المصري، وقدرت تلك الزيادة بمبلغ 5000 الاف جنيه، عن جميع الفئات المطروحة من هذه النسخة الجديدة كليًا.

وتعتبر توسان 2021 واحدة من الاصدارات التي تنتمي إلى عائلة الـSUV، و التي انضمت حديثًا داخل الاسواق المصرية، حيث جاءت بإطلالة عصرية تعتمد على شبكات أمامية حديثة، و منظومة اضاءة متعددة المقاطع تتخلل مقدمة السيارة، بالاضافة إلى باقة من وسائل التحكم و الرفاهية.

تتسارع توسان 2021 من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية تسغرق 9 ثوان فقط، حيث زودت بمحرك 1600 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 180 حصان، و 265 نيوتن/متر من عزم الدوران.

كما تمتعت بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات، إلى جانب حزمة من وسائل الأمن و السلامة مثل، نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، و خاصية التوزيع و الثبات الالكتروني EBD و ESP، إلى جانب عدد 6 وسائد هوائية.

ويبلغ سعر السيارة هيونداي توسان الشكل الجديد موديل 2021 بعد اخر تحديث بقيمة قدرها :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل SMART 2021محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 440 ألف بدلًا من 435 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل SMART PLUS 2021 محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 470 ألف جنيه بدلًا من 465 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل MODERN 2021محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 505 ألف بدلًا من 500 ألف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل ADVANCED 2021محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 555 ألف بدلًا من 550 ألف جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل PREMIUM 2021 محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 595 ألف بدلًا من 590 ألف جنيه.