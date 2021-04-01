فرنسا تسجل ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا

أعلنت الصحة الفرنسية، اليوم الخميس، تسجيل 50 ألفا و659 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إضافة إلى 313 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.









ومن ناحية أخرى، قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران لراديو فرانس إنتر إن البلاد قد تصل إلى ذروة الموجة الثالثة من جائحة كوفيد-19 خلال 7 إلى 10 أيام بعد أن أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أمس الأربعاء عن قيود جديدة لمكافحة الجائحة.









وأمر ماكرون بفرض العزل العام الثالث في فرنسا، وقال إن المدارس ستغلق لثلاثة أسابيع في محاولة للتصدي للموجة الثالثة من إصابات كورونا التي قد تجعل المستشفيات غير قادرة على استيعاب المرضى.









وذكر ماكرون أنه قرر تمديد إجراءات العزل العام المفروضة بالفعل في العاصمة باريس وقطاعات واسعة من الشمال وأجزاء من الجنوب الشرقي، لتشمل البلاد بأكملها اعتبارا من يوم السبت ولمدة شهر على الأقل.









وقال فيران "يمكن أن نصل إلى ذروة الجائحة في غضون 7 إلى 10 أيام إذا سارت الأمور وفقا للخطة".







