ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فرنسا تسجل ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا

الخميس 01/أبريل/2021 - 08:02 م
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت الصحة الفرنسية، اليوم الخميس، تسجيل 50 ألفا و659 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إضافة إلى 313 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية. 


ومن ناحية أخرى، قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران لراديو فرانس إنتر إن البلاد قد تصل إلى ذروة الموجة الثالثة من جائحة كوفيد-19 خلال 7 إلى 10 أيام بعد أن أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أمس الأربعاء عن قيود جديدة لمكافحة الجائحة.


وأمر ماكرون بفرض العزل العام الثالث في فرنسا، وقال إن المدارس ستغلق لثلاثة أسابيع في محاولة للتصدي للموجة الثالثة من إصابات كورونا التي قد تجعل المستشفيات غير قادرة على استيعاب المرضى.


وذكر ماكرون أنه قرر تمديد إجراءات العزل العام المفروضة بالفعل في العاصمة باريس وقطاعات واسعة من الشمال وأجزاء من الجنوب الشرقي، لتشمل البلاد بأكملها اعتبارا من يوم السبت ولمدة شهر على الأقل.


وقال فيران "يمكن أن نصل إلى ذروة الجائحة في غضون 7 إلى 10 أيام إذا سارت الأمور وفقا للخطة".


وتضاعفت الإصابات اليومية الجديدة في فرنسا منذ فبراير إلى ما يقرب من 40 ألف حالة في المتوسط. وتخطى عدد مرضى كوفيد-19 في العناية المركزة 5000 هذا الأسبوع، وهو ما يتجاوز ذروة الإغلاق الثاني الذي استمر ستة أسابيع وطبقته الحكومة الفرنسية أواخر العام الماضي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الصحة الفرنسي: فرض حجر صحي ثالث قبيل مارس القادم حال استمرار زيادة الإصابات بـ "كورونا"

للمرة الثالثة.. فرنسا تستعد لفرض إغلاق جديد بسبب تفشي كورونا

فرنسا تسجل ما يقرب من 27 ألف إصابة جديدة بكورونا

بعد قرار مثير للجدل .. ماكرون: سنحصر موجة كورونا الثالثة بدون إغلاق أو لقاح

كورونا خرج عن السيطرة.. فرنسا تعلن فرض الإغلاق الجزئي في عدة مقاطعات

الإصابات تتزايد.. فرنسا: السلالة البريطانية لـ كورونا تشكل 67% من الحالات الجديدة

ترشيحاتنا

طريقة تحضير بيتزا الطاسة.. خطوة بخطوة

الأوقاف تحذر: إغلاق المساجد في شهر رمضان في هذه الحالة.. فيديو

الكويت.. قرار عاجل من وزير الداخلية بشأن الدخول والخروج من البلاد

عقب قرار الأهلي بتغريم هنا جودة ..اول تعليق من رئيس اتحاد تنس الطاوله على الأزمة

وقف شحن عدادات الكهرباء.. مقترح برلماني لإجبار المواطنين على التصالح

ضربة موجعة لـ إيهاب جلال قبل مواجهة الإسماعيلى وسيراميكا كليوباترا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أحدث أسعار هيونداي توسان الشكل الجديد موديل 2021

طريقة تحضير بيتزا الطاسة.. خطوة بخطوة

أعراض الإصابة بجرثومة المعدة وعلاجها