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أخبار البلد

التنمية المحلية تتيح 3 وسائل لتلقي شكاوى المواطنين في رمضان الكريم

الجمعة 02/أبريل/2021 - 08:00 ص
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
تتلقي وزارة التنمية المحلية ،  شكاوى المواطنين عن نقص أي سلع أو خدمات بالمحافظات خلال الشهر رمضان الكريم من خلال مبادرة صوتك مسموع عبر عدة وسائل، حيث يتم استقبال الشكاوي عن طريق  صفحتها علي الفيس بوك على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك ":  www.facebook.com/sotakmasmwo  ورقم الخط الساخن : "15330" وسيعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة والبريد الإلكترونى للوزارة : "[email protected] ".

وكان قد اصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، عدة قرارات في إطار الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم  حيث تم رفع درجة استعدادات كافة القطاعات والهيئات الخدمية على مدار الـ 24 ساعة يوميًا ، مؤكدًا أن الوزارة ستتابع مع كافة الوزارت والجهات المعنية توافر كميات إضافية من السلع الغذائية ومستلزمات رمضان بأسعار مخفضة .

كما ستقوم غرفة العمليات المركزية بالوزارة بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات بالتأكد من توافر كافة السلع الغذائية للمواطنين في كافة المدن والقرى والأحياء.

وسيتم تكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى والجهات الأخرى ذات الصلة للمرور على الأسواق والمحال التجارية وتشديد الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات والأسواق العامة والتفتيش على السلع المعروضة للتأكد من صلاحياتها والالتزام بالأسعار ومطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية ، وكذا رفع استعدادات المرافق على مدار اليوم لمواجهة أي ظروف طارئة خاصة فى كافة المرافق الخدمية وعلى رأسها مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي والصحة.
ووجه للوزير  بتكثيف أعمال النظافة ورفع الاشغالات خاصة حول المساجد التي ستقام بها صلاة التراويح في جميع المحافظات والطرق المؤدية إليها مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية و الوقائية لحماية المصلين من الإصابة بفيروس كورونا والالتزام بما قررته اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا فى هذا الشأن .

وشدد  على أن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتي يتم اتخاذها واللازم اتباعها خلال شهر رمضان المعظم لحماية صحة وسلامة المواطنين ، خاصة فيما يتعلق بالالتزام بارتداء الكمامة خاصة في أماكن التجمعات، مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل الجماعي لعدم حدوث أى ارتفاع فى أعداد مصابي كورونا خلال شهر رمضان الكريم . 

وأكد ضرورة التنبية على جميع مديرى المديريات ورؤساء مجالس المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية بتحقيق الإنضباط فى أماكن العمل وإلزام جميع الموظفين والمترددين على المواقع الخدمية والمؤسسات، بإرتداء الكمامة والإلتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.


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