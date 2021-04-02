حبس شقيقين هتكا عرض شاب وصوراه عاريا بالتبين

قررت جهات التحقيق، حبس شقيقين، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بهتك عرض شاب وتصويره عاريا، بسبب قيامه بتصويره لهما اثناء اصطحاب فتيات ليل لشقتهما بمنطقة التبين.





وكلفت جهات التحقيق بعرض المجنى عليه على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه وفحصه لمعرفة مدى تعرضه لهتك عرض من عدمه.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة للوقوف على ملابساتها واعداد تقرير مفصل عنها.





وكانت قد شهدت منطقة التبين واقعة مؤسفة عندما ، تعرض شاب في لواقعة هتك عرض على يد شقيقين، بسبب قيامه بتصوير المتهمين أثناء اصطحابهما فتيات ليل لشقتهما وعندما شاهداه فقررا تأديبه حتى لا يفضح أمرهما .





وكان قسم شرطة التبين قد تلقي بلاغا من شاب قرر انه تعرض لواقعة اعتداء من قبل ٢ أخرين بعد استدرجاه إلى مقابر الشيخ محفوظ بالتبين وأوثقاه بالحبال وقاما بهتك عرضه وتصويره وقاما بتهديده في حال فضح أمرهما.





وبالانتقال والفحص، تبين صحة الواقعة ، تم تحديد المتهمين وأمكن ضبطهما ، واعترفا بارتكاب الواقعة.