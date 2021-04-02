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حوادث

بحجم تعاملات 22 مليون جنيه .. ضبط صاحب محل مصوغات ذهبية يتاجر في العملة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:18 ص
ضبط متهم
ضبط متهم
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام (صاحب محل مصوغات ذهبية "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه للعملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة المنيا بسعر أقل من سعر الصرف وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصرى للاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون .

 عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندى بلغ (22,000,000 ) إثنان وعشرون مليون جنيه.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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