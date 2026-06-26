الأزهر يعزي فنزويلا في ضحايا الزلزال المدمر .. ويناشد العالم إغاثة المناطق المنكوبة

أعرب الأزهر الشريف عن خالص عزائه ومواساته لفنزويلا وشعبها، في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، وأسفر عن مئات القتلى وآلاف المصابين والمشردين، مؤكدًا تضامنه الإنساني الكامل مع الشعب الفنزويلي في هذا المصاب الأليم.

وتابع الأزهر بكثير من الأسى، الأنباء الواردة عن تهدم مئات المباني والأبراج السكنية، وإعلان حالة الطوارئ وإجراءات الإخلاء المكثفة بالمناطق المنكوبة، مناشدة المجتمع الدولي ومنظمات الإغاثة العالمية سرعة تقديم الدعم الميداني، ومد يد العون لفرق الإنقاذ لمساعدتها في العثور على العالقين تحت الأنقاض وتوفير المأوى للمشردين.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء والمواساة إلى فنزويلا وشعبها وأسر الضحايا، سائلًا الله -عز وجل- أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلطف بالبشرية جمعاء.

زلزال فنزويلا

تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في فنزويلا؛ بعد أكثر من 24 ساعة على الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد بقوة 7.2 و7.5 درجة على مقياس ريختر، وأسفرا عن دمار واسع، فيما لا يزال نحو 50 ألف شخص في عداد المفقودين، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا إلى آلاف القتلى.

وبحسب السلطات الفنزويلية، ارتفعت حصيلة الوفيات المؤكدة إلى 589 شخصًا على الأقل، في حين تواصل فرق الإنقاذ المحلية والدولية البحث عن ناجين بين الأنقاض، بعد وصول بعثات إغاثة من الولايات المتحدة وعدة دول في أمريكا اللاتينية وأوروبا.

وتعد ولاية لا جوايرا شمال العاصمة كاراكاس الأكثر تضررًا، حيث انهارت عشرات المباني بشكل كامل، وأعلنت السلطات أنها "منطقة منكوبة".

فيما أفادت الأمم المتحدة بانهيار أكثر من 100 مبنى، بينها فندق مكون من 10 طوابق سُوي بالأرض.

وفي ظل بطء عمليات الإنقاذ ونقص المعدات؛ بدأ السكان في إزالة الأنقاض بأيديهم العارية بحثًا عن أقاربهم.

وقالت سيدة تعدى “ياميلا خيمينيز”، إن ابنها لا يزال محاصرًا تحت ألواح الخرسانة، مضيفة: "لا توجد معدات لإخراجه".