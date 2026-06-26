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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البحرية الدولية: مساران آمنان للخروج من مضيق هرمز.. بإشراف إيران وأمريكا وعمان

مضيق هرمز
مضيق هرمز
فرناس حفظي

أعلن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية إطلاق خطة تحرك واسعة للتعامل مع التوترات المتصاعدة في مضيق هرمز، مؤكداً نجاح المنظمة خلال الأيام الأربعة الماضية في إجلاء 150 سفينة كان على متنها نحو 4 آلاف بحار، بالتزامن مع بدء مغادرة أعداد كبيرة من السفن للمضيق.

وأوضح الأمين العام أن عمليات العبور من مضيق هرمز تتم حالياً عبر مسارين رئيسيين، حيث يخضع الأول لسيطرة وإشراف إيران، بينما يُدار المسار الثاني بتنسيق مشترك بين الولايات المتحدة وسلطنة عمان، لضمان استمرار حركة الملاحة بأمان.

وأشار إلى أن أكثر من 600 سفينة لا تزال عالقة داخل مضيق هرمز، مؤكداً أن المنظمة البحرية الدولية دعت جميع السفن وناقلات النفط إلى الالتزام بالمسارات المحددة وعدم استخدام أي ممرات غير مؤمنة، تجنباً للمخاطر الأمنية.

وأضاف أن المنظمة تجري اتصالات مكثفة مع مختلف الأطراف المعنية في المنطقة، بهدف توفير ضمانات لحماية السفن التجارية وأطقمها، والحفاظ على انسيابية حركة الملاحة الدولية في ظل التوترات الراهنة.

الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية مضيق هرمز التوترات المتصاعدة إيران

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