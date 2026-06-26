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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سلطنة عُمان وإيطاليا تبحثان تطوير التعاون والحوار الإستراتيجي وتعزيز أمن الملاحة في مضيق هرمز

تطوير التعاون والحوار الاستراتيجي
تطوير التعاون والحوار الاستراتيجي
أ ش أ

عقدت سلطنة عُمان وإيطاليا، اليوم /الجمعة/، جولة مشاورات سياسية في العاصمة الإيطالية روما، تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي، وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وترأس الجانب العُماني في المشاورات وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية، الشيخ خليفة بن علي الحارثي، فيما ترأست الجانب الإيطالي وكيلة وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الدكتورة ماريا تريبودي.

وشهدت المباحثات - وفق بيان أصدرته وزارة الخارجية العمانية اليوم - استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية، إلى جانب مناقشة مقترح الارتقاء بالمشاورات السياسية إلى مستوى الحوار الاستراتيجي؛ بما يسهم في توسيع آفاق الشراكة بين الجانبين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وبحثا مستجدات الجهود الرامية إلى صون حرية الملاحة في مضيق هرمز، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليميين من خلال التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية.

سلطنة عُمان إيطاليا العاصمة الإيطالية وما سبل تعزيز التعاون الثنائي

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