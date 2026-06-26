ياسمين عز تداعب طلاب الثانوية العامة بشأن ليلة امتحان اللغة العربية

قدمت الإعلامية ياسمين عز، مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة للغة العربية، مشيرة إلى أن طلاب الثانوية العامة لا يمكن لهم مشاهدة مباراة منتخب مصر وإيران غدا السبت.

وتابعت الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن مراجعة لطلاب الثانوية العامة لمادة العربي، أولا: النحو فيه 16 سؤالا، والجمل التي لا محل لها من الإعراب والتي لها محل من الإعراب، وفي حاجات بتتجر بالفاتحة.

تابعت الإعلامية ياسمين عز: "في سؤال البلاغة والنصوص والادب يجب التركيز على الاستعارة والكناية".