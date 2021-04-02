لمرضى الضغط المنخفض .. تعرف على فوائد القهوة

تعد القهوة من إحدى المشروبات العلاجية لدى مرضى الضغط المنخفض؛ حيث تسبب ارتفاعًا للضغط بشكل مؤقت،

ونشرت دراسة في مجلة Journal of the American Geriatrics Society بأن استهلاك المشروبات التي تحتوي على الكافيين من قبل كبار السن الذين كانوا يعانون من أعراض انخفاض ضغط الدم التي تصيبهم بعد تناول الوجبات قد ترفع من مستوى ضغط الدم وتقلل من انخفاضه لديهم.

ووفقا لموقع بولد سكاى؛ نقدم لك في هذا التقرير بعض الفوائد لتناول القهوة.

فوائد القهوة للشعر:







- تمنع تساقط الشعر إذا ما تم تطبيقها على فروة الرأس







- إضافة القهوة إلى ماسكات الشعر ترطبه وتجعله أكثر نعومة







- يمكن استخدامها كصبغة للشعر أو لإخفاء الشيب



فوائد القهوة للبشرة:







- تخفف من آثار بقع الشمس على بشرتك والخطوط الدقيقة والاحمرار الظاهر على الجلد







- عند تحميص حبوبها بعض مكوناتها تتحول لفيتامين ب 3 والمعروف بتأثيره الوقائي من سرطان الجلد







- تقليل الالتهاباتبسبب احتوائها على حمض الكلورجينك (CGA) بالإضافة إلى أنها تخفف التصبغات الزائدة أو فرط التصبغ







- تستخدم لمعالجة الهالات السوداء حول العينين واعطائهما منظرًا صحيًا



فوائد القهوة للصحة:







- تزيد مستوى الطاقة عند الأفراد إضافة إلى تحسين المزاج والعديد من وظائف الدماغ كالتذكر







- ترفع معدل حرق الدهون في الجسم حتى نسبة 10% لدى الأشخاص مفرطي البدانة، وتصل نسبة حرق الدهون لدى الأشخاص النحيلين حتى 29%







- يرفع شرب القهوة من نسبة هرمون الأدرينالين في الدم مما يزيد من طاقة الجسم







- تخفض من احتمالية الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني







- قد تقي من الإصابة بالزهايمر والخرف













