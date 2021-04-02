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رياضة

ناصر النني يكشف حقيقة اعتراض ابنه على حسام البدري وموقفه من الاعتزال في الأهلي

الجمعة 02/أبريل/2021 - 02:43 ص
محمد النني
محمد النني
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محمد رشاد
قال ناصر النني، والد الدولي محمد النني، لاعب وسط أرسنال الإنجليزي ومنتخبنا الوطني ، أن نجله يتدرب جيدًا لإثبات أحقيته في التواجد سواء مع ناديه أو منتخب بلاده.

وأحرز محمد النني، هدفًا في مباراة منتخب مصر أمام جُزر القُمٌر، التي جمعت بينهما في الجولة الختامية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية والتي شهدت فوز المنتخب الوطني بأربعة أهداف دون رد، ليتأهل المنتخبان إلى نهائيات البطولة القارية.

وأضاف ناصر النني خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج نمبر وان، المُذاع عبر قناة النهار: "نجلي يجتهد في التدريبات لاثبات أحقيته في التواجد سواء مع ناديه أو المنتخب، أي مدير فني هو له الحق في اختيار من الذي يشارك أم لا والنني عاشق لمصر".

تابع: "محمد النني لم يعتد الحديث أو الاعتراض نهائيًا طوال مسيرته، ودائما بيتقاله ألعب بيلعب متلعبش متلعبش وهو لا يعترض نهائيًا على قرار أي مدرب طوال مسيرته، وحسام البدري هو صاحب القرار في مشاركة أي لاعب ،فرحت جدًا بهدف نجلي في مرمى جزر القمر، وهو اعتاد على التسجيل من خارج منطقة الجزاء".

واستكمل: "ظهر حب اللاعبين لبعض في مباراة جزر القمر، وعندما أعطى محمد الشارة لمحمد صلاح من أفضل لاعبين العالم".

وبسؤاله هل محمد النني يُفكر أن يختم حياته في الأهلي؟ رد قائلًا: "بإذن الله، وأمنية حياتي أن يستمر نجلي مع الارسنال وهو يقدم موسم هائل وفخور به ، لا أتحدث مع محمد في أي أمور فنية، أتمنى نجلي يعمل بنصحية والدته رحمها الله ويلعب في الأهلي".

اختتم: "محمد يعشق نادي الأرسنال ولو أتى له أي عروض في المرحلة المقبلة، والأرسنال لو طلب تجديد عقده سيفضل التجديد للنادي الإنجليزي".
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