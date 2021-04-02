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فن

يوسف عثمان: ننتهي من تصوير هجمة مرتدة قبل رمضان

الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:17 ص
يوسف عثمان
يوسف عثمان
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نجلاء سليمان

قال الفنان الشاب يوسف عثمان، إن فريق عمل مسلسل هجمة مرتدة، سينتهي من التصوير بعد حوالي أسبوع ونصف من الآن، أي قبل بداية شهر رمضان.

وأوضح يوسف عثمان في لقاء مع برنامج أضا أخف من أضا، على راديو إنرجي، منذ قليل، أنه يقدم شخصية مختلفة تماما عما قدمه في وقت سابق في مسلسل هجمة مرتدة، مشيرا إلى أن دوره بعيد عن مشاهد الأكشن.

وأكد يوسف عثمان، على أن تصوير مسلسل هجمة مرتدة الذي يقوم ببطولته أحمد عز وهند صبري، بدأ منذ العام الماضي، ثم توقف قليلا بسبب جائحة كورونا، ثم تم استكمال التصوير مرة أخرى.

وأشار يوسف عثمان إلى أن هجمة مرتدة مليء بالأحداث الدرامية، ومشاهد الأكشن والإثارة، التي تم تنفيذها على طريقة أفلام السينما، لكنها مبررة وفي إطار درامي.

 

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