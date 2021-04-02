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سيارات

هوندا تستدعي هوندا تستدعي سياراتها بسبب عيب خطير .. تفاصيل

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:00 ص
هوندا تستدعي سياراتها
هوندا تستدعي سياراتها بسبب عيب خطير
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اشرف عطية
أعلنت شركة هوندا عملاق صناعة السيارات اليابانية عن حملة استدعاءات جديدة ضخمة لحوالي 628,124 سيارة في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب مشكلة في مضخات الوقود قد تؤدي لتوقف المحرك عن العمل، ما يرفع مخاطر الحوادث بسبب توقف السيارة عن العمل بشكل مفاجئ .

وأعلنت هوندا ايضا أنه لحسن الحظ، لم يتم تسجيل إصابات أو حوادث متعلقة بالعطل حتى الآن، وستبدأ هوندا بالتواصل مع الملاك المتأثرين بالاستدعاء في منتصف مايو.

يركز استدعاء هوندا على سيارات سي هوندا آر في، و هوندا فيت، و هوندا أوديسي، و هوندا باسبورت، و هوندا بايلوت، و هوندا ريدج لاين، و هوندا سيفيك هاتشباك، و هوندا إنسايت، و هوندا أكيورا ILX وMDX وRDX وTLX موديلات 2018-2020.

واتت هذة الحملة الضخمة تزامنا مع اقتراب طرح هوندا سيفيك honda civic 2022 الجديدة كليًا في الصين، وقد كشفت هوندا عن نسخة اختبارية للجيل الجديد في نوفمبر الماضي، ويبدو أن الموديل الإنتاجي لن يختلف بشكل ملحوظ عنها من حيث التصميم والمحرك.

سيتم إنتاج هوندا سيفيك honda civic 2022 الجيل 11 في مصنع Greensburg لوهندا في ولاية إنديانا الأمريكية، ويتميز الموديل الإنتاجي عن النسخة الاختبارية بلمسات خفيفة مثل مصابيح الضباب ووضعية المرايا الجانبية وبعض اللمسات الجمالية المختلفة في الخلفية.

وقد أكدت هوندا أن داخلية هوندا سيفيك honda civic 2022 ستكون مختلفة بشكل جذري عن سيفيك الحالية، بشاشة لمسية أكبر حجمًا لنظام المعلومات الترفيهية وتصميم جديد للوحة القيادة ومقود مختلف وتقنيات سلامة جديدة.
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تسريب صور هوندا سيفيك HONDA CIVIC 2022

تسريب صور هوندا سيفيك 2022 الشكل الجديد

الصور الأولى للسيارة هوندا سيفيك 2022 بالشكل الجديد

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