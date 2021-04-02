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محافظات

أمطار خفيفة تضرب الإسكندرية .. شاهد

الجمعة 02/أبريل/2021 - 02:32 ص
امطار تضرب الإسكندرية
امطار تضرب الإسكندرية
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أحمد بسيوني
شهدت محافظة الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، تساقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة شرق وغرب المحافظة.

و رفعت المحافظة حالة الطوارئ تحسبا لسقوط أمطار غزيرة، ودفعت شركة الصرف الصحي والأحياء بسيارات رفع المياه في محاولة لمنع أي تراكمات لمياه الأمطار في الطرق الرئيسية.


وحذرت محافظة الإسكندرية مواطنيها باتخاذ الاحتياطات اللازمة بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار على المحافظة اعتبارا من أمس الأربعاء. 

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يذكر أن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، شدد على جميع المسئولين ورئيس شركة الصرف الصحي بضرورة مراجعة كل المعدات اللازمة وسيارات شفط المياه ومحطات الرفع والصرف الصحي على مستوى المحافظة وعمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من جاهزيتها، مطالبًا بالتنسيق مع الأحياء لمراجعة شنايش الأمطار وتطهيرها، ورفع كل المخلفات الناتجة عن عمليات التطهير منعا لانسدادها مرة أخرى.

أمطار خفيفة تضرب الإسكندرية .. شاهد
أمطار خفيفة تضرب الإسكندرية .. شاهد
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