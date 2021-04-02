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حوادث

بعد انتشار الفيديو .. الداخلية تضبط عاملا يتعرض للسائحات بالأهرامات

الجمعة 02/أبريل/2021 - 02:09 ص
الاهرامات
الاهرامات
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مصطفى الرماح
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن مقاطع فيديو يظهر خلالها أحد الأشخاص يقوم بمضايقة بعض السائحات ومحاولة التصوير معهن بالمنطقة الأثرية بالهرم.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية مرتكب الواقعة (عامل – مقيم بمحافظة الدقهلية) وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث سياحة وآثار الجيزة من ضبط المذكور وذلك حال تردده على المنطقة الأثرية بالهرم للزيارة.. وبحوزته (الهاتف المحمول الخاص به).

 وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ونشر مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعى لرغبته فى تحقيق عدد كبير من المشاهدات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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