اقتصاد السعودية.. أسواق الخليج الرئيسية تحقق مكاسب أسبوعية.. والمؤشر السعودي يسجل أعلى مكاسب أسبوعية منذ نحو عام

اقرأ أيضا:

ونزل المؤشر الرئيسي بالمملكة 0.1 بالمئة متأثرا بهبوط سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 1.5 بالمئة وتراجع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اثنين بالمئة.لكن سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك المملكة، قفز 3.6 بالمئة رغم انقضاء الحق في توزيعه النقدي. وأعلن البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية اليوم إتمام اندماجهما رسميا.وفي دبي، زاد المؤشر الرئيسي 0.3 بالمئة مع صعود سهم إعمار العقارية القيادي 0.9 بالمئة.وأغلق سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) على ارتفاع 1.3 بالمئة رغم بدء تداوله دون الحق في التوزيع النقدي.وعلى مدار الأسبوع، سجل المؤشر مكاسب بنحو 2.5%.وفي أبوظبي، صعد المؤشر 0.4 بالمئة، مدفوعا بتقدم سهم شركة اتصالات 1.9 بالمئة وزيادة سهم الشركة العالمية القابضة 1.6 بالمئة.شهدت الشركة توسعا سريعا في قطاعات الأعمال الرئيسية قاد لنمو قوي في مركزها المالي مما ينبئ بنمو على المدى الطويل. ومنذ بداية العام، ارتفع سهم الشركة أكثر من 50 بالمئة.وعلى مدار الأسبوع، حقق مؤشر أبوظبي مكاسب بـ 3.75%.وفي قطر، أغلق المؤشر الرئيسي على ارتفاع 0.5 بالمئة وتقدم سهم صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات 2.1 بالمئة. وعلى مدار الأسبوع، حقق المؤشر العام مكاسب بـ 2.8%.أوردت وكالة الأنباء القطرية أن مجلس الوزراء أمر أمس الأربعاء بتعليق جميع الخدمات الطبية في المنشآت الصحية الخاصة باستثناء خدمات الطوارئ، بدءا من الثاني من أبريل نيسان مع زيادة الإصابات بفيروس كورونا في البلد الخليجي.وكانت قطر شددت القيود الرامية للحد من انتشار الفيروس في الأسبوع الماضي، وشمل ذلك إغلاق مراكز الترفيه وخفض الطاقة الاستيعابية من جديد في مراكز التسوق ودور السينما.وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر مستقرا. كما تكبد خسائر أسبوعية بنحو 2.8%.وفيما يلي مستويات إغلاقات الأسواق الخليجية يوم الخميس:السعودية تراجع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 9896 نقاطأبوظبي ارتفع المؤشر 0.5 بالمئة مسجلا 5942 نقطةدبي ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 2558 نقطةقطر زاد المؤشر 0.5 بالمئة إلى 10457 نقطةمصر استقر المؤشر عند 10565 نقطةالبحرين تراجع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 1455 نقطةسلطنة عمان تراجع المؤشر 1.1 بالمئة إلى 3667 نقاطالكويت زاد المؤشر 0.7 بالمئة إلى 6371 نقطة