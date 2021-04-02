ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ارتفاع فى إصابات كورونا وتخوف من الموجة الثالثة.. هبة ماهر تحذر المواطنين

الجمعة 02/أبريل/2021 - 08:53 ص
وزيرة الصحة هالة
وزيرة الصحة هالة زايد
Advertisements
قالت الإعلامية هبة ماهر، إن اليوم هناك زيادة فى عدد الإصابات بفيروس كورونا، موضحًا أن الصحى كشفت أن اليوم هناك 712 إصابة و 46 حالة وفاة.

وأضافت خلال تقديمها برنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، أن الحالات قفزت حاجز الـ 700 وهذا أمر مقلق.

وطالبت من الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا، وعلى الجميع الالتزام بـ الكمامة ولفتت إلى أن هناك تخوف فى جميع دول العالم من الموجة الثالثة لكورونا.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج  322 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 155016 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 712 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 202843 من ضمنهم 155016 حالة تم شفاؤها، و12041 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
https://bit.ly/2MHG97L


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الصحة تعلن الفئات المستثناة من لقاح كورونا

الصحة: تسجيل 643 حالة إيجابية جديدة بـ فيروس كورونا و55 وفاة

الصحة: تراجع الإصابات اليومية بكورونا 50%

نقابة الأطباء: 361 شهيدا بسبب فيروس كورونا

الصحة تعلن موقف تطعيمات لقاح كورونا للأطقم الطبية

«الصحة» توضح موقف معالجة المضادات الحيوية للفيروسات

ترشيحاتنا

ارتفاع حصيلة ضحايا حادث قطار تايوان إلى 36 قتيلا

الأهلي يكشف حقيقة عرض طرابزون التركي لضم محمد شريف وإمكانية الموافقة

بعد فراق أكثر من عام .. لحظات مؤثرة لاجتماع شمل أم مسنة ونجلها لأول مرة .. شاهد

أخبار التوك شو.. كلمة الرئيس فى اجتماع غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري.. حزب مستقبل وطن يوزع سيارات جديدة على المواطنين.. انهيار رضوى الشربيني على الهواء

إصابة الموسيقار هاني مهنا بفيروس كورونا

بعد افتتاحها .. الرئيس التنفيذي لمدينة الدواء المصرية يوضح تفصيليا فكرة المشروع .. فيديو

Advertisements

10 معلومات عن حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور قبل عبورها قناة السويس

سنضطر إلى غلق المسجد على الفور في هذه الحالة .. الأوقاف تحذر .. فيديو

أخطاء الإدارة تتوالى .. نجم الزمالك المعار حر ومن حقه التوقيع مع أي نادي مجانا

أول رد فعل من أحمد فتحي عقب تردد أنباء عن قرب إعلان بيراميدز بيعه

إنجاز رائع وتاريخي.. ديلي ميل تبرز استعدادات القاهرة لاستقبال موكب المومياوات الملكية

الزمالك غلط .. العامري فاروق يكشف كواليس إلغاء مباراة كرة السلة وسر الأزمة

محمد صلاح يتدخل لحل أزمة حذاء طارق حامد في المنتخب .. تفاصيل

عيار 24 بـ 859 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 2-4-2021.. فيديو

حكم من ترك صلاة الجمعة

ارتفاع فى إصابات كورونا وتخوف من الموجة الثالثة.. هبة ماهر تحذر المواطنين

للذكور والإناث .. تعرف على مواعيد التقدم لمعهد معاوني الأمن

أخبار الرياضة .. الدحيل القطري يضع الرتوش الأخيرة لضم فرجاني ساسي.. أول رد فعل من أحمد فتحي عقب أنباء رحيله من بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب عملية احتيال.. أرملة تخسر ثروة بقيمة 10 ملايين جنيه

بصورة مسيئة.. محاولة سيدة الانتقام من حبيبها السابق تودي بها خلف القضبان

رحلة لصيد الأسماك تتحول إلى صراع مع تمساح طوله 3 أمتار .. صور