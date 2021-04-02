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مرأة

سهلة و شهية .. طريقة عمل بيتزا الطاسة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 12:01 م
طريقة عمل بيتزا الطاسة
طريقة عمل بيتزا الطاسة
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هاجر هانئ
قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا طريقة عمل بيتزا الطاسة، و تعد من الوصفات الشهية و اللذيذة التي يمكنك تحضيرها و تقديمها لأفراد أسرتك بأسهل الخطات

مقادير بيتزا الطاسة
2 كوب دقيق 
معلقة كبيرة خميرة 
معلقة كبيرة سكر 
2 معلقة كبيرة لبن بودرة 
نصف معلقة ملح 
رشة فلفل أسود 
كوب ونصف ماء دافئ 
8 معلقة كبيرة زيت زيتون 
بودرة ثوم
بودرة بصل 

لحشوة السوسيس
سوسيس
 فلفل ألوان 
جبنة موتزاريلا
صلصة بيتزا 

لحشوة البسطرمة
بسطرمة 
فلفل ألوان 
زيتون حلقات 
صلصة بيتزا 
مشكل جبن 


طريقة تحضير بيتزا الطاسة
-يخلط الدقيق والخميرة والسكر والملح و اللبن البودرة وزيت الزيتون والماء
-يقلب الخليط حتى الحصول على عجينة سائلة
-تغطى وتترك لترتاح وتتخمر
-يضاف بودرة الثوم والبصل والفلفل الأسود حسب الرغبة
-تصب العجينة على طاسة مدهونة بالزيت

الحشو
-يضاف على الوجه صلصة البيتزا والجبنة المبشورة والفلفل الألوان وشرائح الهوت دوج او السوسيس
-يمكن اضاقة بسطرمة أو كبدة للحشو او مشكل جبن
-يمكن عمل البيتزا بالجبنة الموتزاريلا المبشورة كبديل للعجينة
-تترك حتى الطهي و تقدم ساخنة


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