آبل تؤجل طرح هاتف iPhone SE رخيص الثمن للعام المقبل

كشفت تسريبات أن شركة آبل الأمريكية ستصدر هاتفها iPhone SE 3 القادم من الفئة المتوسطة، فى أوائل العام القادم 2022 ، وليس العام الحالى، بالإضافة إلى أنه سيأتى بشاشة أكبر من سابقه 2iPhone SE .





وبحسب موقع Tech Radar فإن إطلاق هاتف iPhone SE 3 رخيص الثمن سيأتى بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، وسياتى بشاشة قياس 4.7 بوصة مثل شاشة هاتف iPhone 6 التى تم استخدامها للمرة الأولى فى عام 2014 .





وفقا للمسرب Ross Young فإن آبل قد تستم فى إصدار سلسلة هواتف SE للفئة المتوسطة خلال السنوات القادمة، حيث من المحتمل أن تصدر هاتف iPhone SE عام 2023 ، بشاشة قياس 6.1 بوصة، بالإضافة إلى نوتش صغير للغاية.





ومن المقرر أن تأتى شاشة iPhone SE 3 للعام القادم 2022 من نوع LCD ، وكن هواتف العام 2023 ستتحولآب إلى OLED مع نوتش بحجم أصغر، وكاميرا أمامية ل FaceTime بدقة 7 ميجا بيكسل، مع مستشعر للبصمة Touch ID ، مثبت على جانب الهاتف.





وسيحتوى هاتف iPhone SE 3 على ميزات كاميرا تشمل ستة تأثيرات ضوئية للصورة وتثبيت بصري للصورة، حيث سيكون تصنيفها IP67 ، حيث ستكون الكاميرا الخلفية عبارة عن كاميرا واحدة بدقة 12 ميجا بيكسل، كما سيتوفر بالوان الأبيض والأسود والأحمر.





وسيبلغ سعر هاتف iPhone SE 3 حوالى 499 دولار أمريكى أى ما يعادل 7850 جنيه مصرى، كما أن الهاتف سيكون مقاوما للمياه، حيث يستطيع أن يصمد حتى 30 دقيقة.



