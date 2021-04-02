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تكنولوجيا

آبل تؤجل طرح هاتف iPhone SE رخيص الثمن للعام المقبل

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:14 ص
مفاجآة غير ساة من
مفاجآة غير ساة من آبل لمستخدمى هاتف iPhone SE 3 رخيص الثمن
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ندى على
كشفت تسريبات أن شركة آبل الأمريكية ستصدر هاتفها iPhone SE 3 القادم من الفئة المتوسطة، فى أوائل العام القادم 2022 ، وليس العام الحالى، بالإضافة إلى أنه سيأتى بشاشة أكبر من سابقه 2iPhone SE  . 

وبحسب موقع Tech Radar فإن إطلاق هاتف iPhone SE 3  رخيص الثمن سيأتى بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، وسياتى بشاشة قياس 4.7 بوصة مثل شاشة هاتف iPhone 6 التى تم استخدامها للمرة الأولى فى عام  2014 . 

وفقا للمسرب Ross Young فإن آبل قد تستم فى إصدار سلسلة  هواتف SE للفئة المتوسطة خلال السنوات القادمة، حيث من المحتمل أن تصدر هاتف iPhone SE عام 2023 ، بشاشة قياس 6.1 بوصة، بالإضافة إلى نوتش صغير للغاية. 

 ومن المقرر أن تأتى شاشة iPhone SE 3 للعام القادم 2022 من نوع LCD ، وكن هواتف العام 2023 ستتحولآب إلى OLED مع نوتش بحجم أصغر، وكاميرا أمامية ل FaceTime بدقة 7 ميجا بيكسل، مع مستشعر للبصمة Touch ID ، مثبت على جانب الهاتف. 

وسيحتوى هاتف  iPhone SE 3 على ميزات كاميرا تشمل ستة تأثيرات ضوئية للصورة وتثبيت بصري للصورة، حيث سيكون تصنيفها IP67 ، حيث ستكون الكاميرا الخلفية عبارة عن كاميرا واحدة بدقة 12 ميجا بيكسل، كما سيتوفر بالوان الأبيض والأسود والأحمر. 

وسيبلغ سعر هاتف iPhone SE 3 حوالى 499 دولار أمريكى أى ما يعادل 7850 جنيه مصرى، كما أن الهاتف سيكون مقاوما للمياه، حيث يستطيع أن يصمد حتى 30 دقيقة.
 

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