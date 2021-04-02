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رياضة

سحر عبدالحق تحضر حفل يوم اليتيم بمدينة المستقبل

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:31 ص
صدى البلد
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يسري غازي

حضرت الدكتورة سحر عبد الحق عضو لجنة المرأة باللجنة الأوليمبية وعضو لجنة الرياضة النسائية بوزارة الشباب والرياضة والدكتورة ايمان ايمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم  حفل احتفالية يوم فى حب مصر لذوي الهمم والايتام بحديقة الدراجات بمدينة المستقبل .

وجاء حضور سحر عبد الحق وايمان حسم بدعوى من إدارة النوادى والفنادق للقوات المسلحه المصريه.

و تم تنظيم الاحتفال تحت رعاية إدارة النوادى والفنادق للقوات المسلحه .

وشهدت الاحتفالية مباراة لكرة القدم النسائية ومباراة كرة القدم للصم والبكم ومباراة للكرة الطائرة.
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