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أخبار العالم

تونس.. قرابة 100 ألف جرعة من لقاح "استرازنيكا" تصل البلاد

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:39 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي

وصلت إلى تونس مساء أمس الخميس 98400 جرعة من لقاح "استرازينيكا" المضاد لكورونا.

وبحسب موقع قناة "نسمة" التونسي، فقد وصلت مساء أمس الخميس الأول من إبريل إلى مطار تونس قرطاج، طائرة محملة بـ 98400 جرعة من لقاح "أسترازينيكا" في إطار مبادرة "كوفاكس.

وقد استقبل الشحنة في مطار قرطاج الدولي وزير الصحة التونسي، فوزي مهدي، والذي أكّد أن هذه الكمية سينتفع بها التونسيون المسجلون في منظومة "إيفاكس" الالكترونية.

وشدد الوزير التونسي في تصريحات صحفية على أنّ وزارته تتابع كل المستجدات العلمية المتعلقة باللقاحات.

وكانت تونس قد تسلمت في الـ17 من مارس الماضي، دفعة أولى من لقاحات كورونا، المتفق عليها مع مبادرة كوفاكس العالمية، وكانت عبارة عن 93600 جرعة من لقاح فايزر.

وقد أكدت كوفاكس حينها ان هذه الدفعة تأتي في إطار الموجة الأولى من الدفعات التي ستستمر خلال هذا العام، بهدف تلقيح 20% من السكان المستهدَفين بهذا اللقاح في تونس.

وبحسب موقع منظمة الصحة العالمية فقد أكد وقتها فيصل بن صالح مدير عام الصحة، أن "هذه الشحنة تمثل خطوة مهمة في مكافحة كوفيد-19، ويسعد تونس أن تتسلَّم هذه الدفعة الأولى من اللقاحات من خلال مبادرة كوفاكس، لافتا إلى أن بلاده قد استعدت جيدًا لحملة التلقيح، وتلتزم بتوفير اللقاح مجانًا، وبما يضمن حصول جميع السكان في تونس (في عمر 18 عامًا فأكثر) على اللقاح دون أي تمييز".

يشار إلى أن تونس كانت قد بدأت حملة تطعيم ضد كورونا يوم السبت 13 مارس الماضي.

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