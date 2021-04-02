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توك شو

هل صيام شهر رمضان يضعف المناعة؟ ..استشاري يجيب |ِشاهد

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:41 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نورهان رأفت
قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب ، استشاري المناعة ، إن العامل النفس هو أساس جميع الأمراض ، وقد تصل تلك الأمراض لشلل كامل في جميع الأعراض دون أية أمراض عضوية ، نتيجة للضغط النفسي والذي يقلل بشكل كامل من المناعة .

وأضافت الدكتورة نهلة عبد الوهاب ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أنه من الضروي الابتعاد بشكل كامل عن كل مايثير التوتر أو الضغط النفسي ، معقبة: " ممكن نشغل نفسنا بأي عمل أو رياضة لشد الإنتباة وبذل المجهود العقلي " .

وعلى صعيد أخر ، نفت "عبد الوهاب" صحة الاعتقاد بأن صيام شهر رمضان يسبب نقص في المناعة ، مؤكدة أن صيام رمضان يمنح الجسم الطاقة .

وتابعت : صيام رمضان يسمى في الدول بالخارج " غذاء الروح " ، و مستوحى منه الأنظمة الغذائية العالمية ، والتي تعرف بـ " الديتوكس " .

وأوضحت أنه من الضروري عدم تكدس طعام الإفطار على دفعة واحدة ، وتجزئة الطعام على فترات ؛ لتجنب الخمول فى الشهر الكريم.

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