هل صيام شهر رمضان يضعف المناعة؟ ..استشاري يجيب |ِشاهد

قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب ، استشاري المناعة ، إن العامل النفس هو أساس جميع الأمراض ، وقد تصل تلك الأمراض لشلل كامل في جميع الأعراض دون أية أمراض عضوية ، نتيجة للضغط النفسي والذي يقلل بشكل كامل من المناعة .





وأضافت الدكتورة نهلة عبد الوهاب ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أنه من الضروي الابتعاد بشكل كامل عن كل مايثير التوتر أو الضغط النفسي ، معقبة: " ممكن نشغل نفسنا بأي عمل أو رياضة لشد الإنتباة وبذل المجهود العقلي " .





وعلى صعيد أخر ، نفت "عبد الوهاب" صحة الاعتقاد بأن صيام شهر رمضان يسبب نقص في المناعة ، مؤكدة أن صيام رمضان يمنح الجسم الطاقة .





وتابعت : صيام رمضان يسمى في الدول بالخارج " غذاء الروح " ، و مستوحى منه الأنظمة الغذائية العالمية ، والتي تعرف بـ " الديتوكس " .





وأوضحت أنه من الضروري عدم تكدس طعام الإفطار على دفعة واحدة ، وتجزئة الطعام على فترات ؛ لتجنب الخمول فى الشهر الكريم.



