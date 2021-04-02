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أخبار البلد

حدث عظيم.. #موكب_المومياوات_الملكية يتصدر تويتر

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:36 ص
المومياوات الملكية
المومياوات الملكية
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مصطفى كرم

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #موكب_المومياوات_الملكيه قبل نقلها غد من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر، وجاءت أبرز التعليقات: "‏يارب يكون موكب حضاري يليق بينا وبتاريخنا ويشرفنا ان شاء الله ‎
انا فخور ببلدي مصر ام الدنيا ".

"‏يبدأ مسار الموكب من المتحف المصرى بميدان التحرير مرورًا بميدان سيمون بوليفار وكورنيش النيل بحيى السيدة زينب ومصر القديمة، وصولا لمتحف الحضارات، ومن المتوقع خلو الشوارع التى سيتخذها مسار الموكب من المارة

#إنه_لحدث_عظيم #موكب_المومياوات_الملكيه" 

"‏اتمنى يكون فى فيلم وثائقى ل ‎#موكب_المومياوات_الملكية يتم عرضة بعد الحدث مباشرًا ، فيلم عظيم وقوى يكلمنا عن كل شئ خلال الساعة اللى هتتنقل فيها المومياوات ".

وأعلنت وزارة الداخلية أنه تقرر إغلاق عدد من المحاور المرورية أمام جميع أنواع المركبات والأفراد غدا السبت الموافق 3 الجارى من الساعة 6 مساءً إلى الساعة 8.30 مساءً.

وذلك فى إطار الاحتفال بالحدث العالمى الخاص بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط مرورًا بشارع كورنيش النيل. 

ومن المقرر أن يتم غلق الطرق التالية:

غلق جميع منافذ الدخول والخروج إلى ميدان التحرير والمنافذ المؤدية إليه من كوبرى 6 أكتوبر وكوبرى 15 مايو ، وكذا غلق مطالع كوبرى 6 أكتوبر القادمة إلى شارع النيل وغلق كوبرى الجلاء فى الإتجاة القادم من الجيزة.

غلق منطقة الكورنيش والشوارع الجانبية المؤدية له بدءً من كوبرى قصر النيل حتى منطقة الاحتفال ، وكذا غلق كوبرى الجامعة وكوبرى عباس للقادم من الجيزة ، وطريق (مصر – حلوان) فى إتجاه ميدان أثر النبى ، وكذا غلق منازل كوبرى المنيب وطريق الأوتوستراد التى تؤدى إلى ميدان أثر النبى.

 غلق محطة مترو السادات منذ الساعة 12 ظ حتى الساعة 9م .

 وسيتم إجراء التحويلات المرورية اللازمة للطرق البديلة خلال تلك الفترة ، وذلك على النحو الموضح بالموقع الرسمى لوزارة الداخلية

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