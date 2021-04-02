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أخبار العالم

41 قتيلا و70 جريحا وإجلاء العشرات.. شاهد اللحظات الأولى من حادث قطار تايوان.. فيديو وصور

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:35 ص
حادث قطار تايوان
حادث قطار تايوان
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سمر صالح
ارتفع عدد قتلى خروج قطار عن مساره شرقي تايوان عندما اصطدم بشاحنة اليوم الجمعة إلى 41 شخصًا ولا يزال نحو 70 محاصرين وسط الحطام.

وتسبب الحادث في إصابة أكثر من 40، هو أسوأ كارثة بقطاع السكك الحديدية في الجزيرة منذ أربعة عقود على الأقل.

وقالت إدارة الإطفاء إن القطار السريع الذي كان متجهًا من تايبه إلى تايتونج حاملا كثيرا من السياح في بداية عطلة نهاية أسبوع طويلة، خرج عن القضبان في نفق إلى الشمال من هوالين.

وتظهر صور لموقع الحادث عربات قطار داخل النفق محطمة من تأثير التصادم، بينما سُحقت أخرى فيما عرقل رجال الإنقاذ.

وذكرت الإدارة أن القطار كان يقل حوالي 350 شخصا.

وتم بالفعل نقل أكثر من 40 إلى المستشفى، ويجري نقل مصابين آخرين، بينما لا يزال حوالي 70 محاصرين داخل عربات القطار.

وقالت الإدارة إنه تم إجلاء ما بين 80 و100 شخص من العربات الأربع الأولى، بينما شُوهت العربات من الخامسة حتى الثامنة ويصعب الدخول إليها.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية أن السلطات تشتبه في أن شاحنة ”لم تكن متوقفة بشكل صحيح“ انزلقت إلى مسار القطار. وعرضت إدارة الإطفاء صورة لما بدا أنه حطام الشاحنة بجوار القطار المتحطم.

ووقع الحادث في بداية عطلة نهاية أسبوع طويلة بمناسبة عيد كنس المقابر التقليدي ويتردد السياح على ساحل تايوان الشرقي الجبلي.
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