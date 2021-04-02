الذهب والدواء آخرها ... ماهي أهم المدن الصناعية المتخصصة فى مصر

المدن الصناعية المتخصصة هي تطوير ناجح لأفكار ومحاولات سابقة لم تكتمل، لأنها لم تكن مخططة بتلك الطريقة الحديثة والمتطورة مثلما حدث في منطقة المدابغ بسور مجرى العيون، ومصانع الغزل والنسيج في شبرا الخيمة والمحلة ومدينة الأثاث بدمياط

الجيل الجديد من المدن الصناعية المتخصصة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عبارة عن مناطق صناعية متكاملة بعيدًا عن الاشتباك مع المناطق السكنية أو الاعتداء على الأراضي الزراعية، كما أنها تراعي ظروف التوسعات المستقبلية، وتم تخطيطها وتشكيل شركات متخصصة لإدارتها لتذليل كل العقبات التي تعترض المستثمرين والمنتجين، وتمنع كل التشابكات والعشوائيات التي قد تظهر هنا أو هناك

يرصد " صدى البلد " اهم المدن الصناعية التى أعلنت عنها الدوله وتم افتتاحها والتى كان آخرها مدينة الدواء بالخانكة فى السطور التالية :

مدينة الأثاث بدمياط

تمثل مدينة دمياط للأثاث أحد أهم المشروعات القومية التى تحظى باهتمام القيادة السياسية بهدف دعم هذه الصناعة التى تعد الحرفة الأولى لأبناء محافظة دمياط وانشأت هذه المدينة بهدف تطوير هذه الصناعة الحيوية ومواكبة المنافسة العالمية.

- يقع مشروع مدينة دمياط للأثاث على مساحة 331 فدانا بمنطقة شطا

- المدينة أنشأت بناءا على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 999 لسنة 2015

- تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ أعمال الإنشاءات للشركة

- تولى أسامة صالح رئيس مجلس إدارة الشركة المختصة بإدارة مدينة الأثاث.

- هى شركة مساهمة مصرية بنسبة 100%.

-رأس مال الشركة 5 مليارات جنيه مصرى ورأس المال المصدر 215 مليون جنيه منهم 209 ملايين جنيه حصة عينية نصيب محافظة دمياط بقيمة الأرض.

- تبلغ حصة محافظة دمياط 40% من أسهم الشركة العينية (قيمة أرض المشروع)

- الشركات المساهمة بنك الاستثمار القومى بنسبة 40%، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بنسبة 5% نقدى، وشركة أيادى مصر للتطوير الصناعى.

- المدينة توفر100 ألف فرصة عمل مؤقتة و30 ألف فرصة عمل دائمة.

- تضم المدينة 21 موقعا أساسيا تشمل الورش الصغيرة والمتوسطة والمعارض والمراكز التكنولوجية.

- تضم المنطقة الصناعية 2400 ورشة صغيرة ومتوسطة.

- تضم المدينة 75 مصنعا متخصصا تتراوح مساحتها ما بين ألف متر إلى 10 آلاف متر .

- مساحة الورشة الصغيرة تتراوح من 100- 150 مترا.

- تبلغ مساحة أول مصنع 2550م2 سيقسم لـ 24 ورشة لصغار صناع الأثاث.

- الورش المتوسطة والصغيرة الحجم على مساحة 72.15 فدان.

- تقع المصانع الكبيرة على مساحة 49.49 فدان.

- مجمع المعارض على مساحة 20.94 فدان.

- مجمع الصناعات التكميلية على مساحة 9.76 فدان "مثل مواد لصق، ودهانات، وإسفنج، وإكسسوارات لازمة للصناعة".

- يقام مجمع الخدمات الحكومية على مساحة 4.62 فدان.

- مجمع للخدمات الإدارية على مساحة 4.23 فدان.

- تخصص مساحة 35 فدانا لصالح مشروع الصرف الصحى الخاص بمدينة دمياط للأثاث.

مدينة الروبيكى للجلود

مشروع مدينة الجلود بالروبيكي، يُعد أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص فى الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية

- تبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فدانًا

- إجمالي عدد مصانع منتجة 195 مصنعًا

- يحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا.

-يحقق معدل إنتاج سنوي يصل إلى 150 مليون قدم2

- تبلغ حجم الاستثمارات الصناعية بالمشروع نحو 2.5 مليار جنيه

-تبلغ حجم الصادرات الصناعية من 100 إلى 150 مليون دولار سنويًا

- تبلغ تكلفة الماكينات والمعدات المتخصصة في صناعة الدباغة مليار جنيه.

-ان المشروع سيوفر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة، و 25 ألف فرصة عمل غير مباشرة باستكمال مراحله

- يبلغ حجم الإنتاج اليومي لكل عامل 50 قدم2

- تبلغ نسبة الزيادة في إنتاج مدينة الروبيكي 40%، مقارنةَ بإنتاج مجرى العيون حتى الآن.

- المشروع الصناعي يتم تنفيذه على 3 مراحل بمساحة إجمالية 506 فدانًا، وتقام المرحلة الأولى على مساحة 176 فدانًا، فيما تقام المرحلة الثانية على مساحة 109 فدانًا، أما المرحلة الثالثة والأخيرة فتقام على مساحة 221 فدانًا

- يبلغ عدد مصانع المنتجات الجلدية التي تستوعبها تلك المرحلة من 100 إلى 150 مصنعًا

مدينة الذهب

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الموارد المالية لإنشاء مدينة الذهب وفق أحدث التقنيات، لصناعة وتجارة الذهب، تعكس تاريخ مصر الحضاري العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة





وأبرز المعلومات عن مستجدات إنشاء مدينة الذهب هى :





- المدينة من شأنها أن تعكس تاريخ مصر الحضاري العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة وعلى نحو متكامل من حيث توفير مستلزمات الصناعة والإنتاج، والمعارض الراقية، وتدريب العمالة لصقل قدراتهم، ومراعاة النواحي اللوجستية من حيث اختيار موقع المدينة للاستفادة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة لسهولة النفاذ منها وإليها واستقبال الزائرين.





- ستتضمن المدينة حسب المخطط المعلن إنشاء 400 ورشة فنية لإنتاج الذهب، و150 ورشة أخرى تعليمية، ومدرسة تعليمية كبيرة





- ستضم المدينة معرضا دائما طوال العام، مختصا بصناعة الذهب، إلى جانب وجود عرض مساحات خاصة لتجار الذهب بمصر





- قبل عشر سنوات لم تكن مصر موجود على خريطة إنتاج الذهب، إلا بعد تشغيل منجم السكري عام 2010 الذي توقف الإنتاج به عام 1954، ويحوي نحو 15.5 مليون أوقية ذهب





- استقبلت أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات بنظام الـ 3 سنوات، الدفعة الأولى في العام الدراسي 2019 – 2020، لتصبح صرحا غير مسبوق في تأهيل صانعي الذهب في مصر.





- تم عرض المكونات المبدئية للمشروع وفقا لما تضمنه المخطط العام، وتشمل هذه المكونات وحدات الاستلام والتخزين، والمصانع، والورش، ومحلات الذهب، والمدارس، وورش تعليم صناعة الذهب، إلى جانب وجود مكونات داعمة، تتمثل في مبنى مصلحة الدمغة، ومتحف، ومتنزه تعليمي للأطفال، ومنطقة مخصصة لتناول الطعام، ومركز لوجستي.





‏ ‏- وفقا لمخطط المشروع، ستضم المدينة أيضا فندقا، وأماكن لإقامة العمال، وفي منطقة الخدمات الخاصة بالمدينة سيتم إنشاء وحدة صحية، وناد رياضي واجتماعي، ومسجد، وكنيسة، كما سيكون هناك عدد من المتنزهات، والطرق الداخلية، وأعمال تنسيق الموقع.

‏ ‏- تم استعراض ثلاثة مقترحات للتصميمات الهندسية للمدينة، ومميزات كل مقترح، تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية.





- مشروع "مدينة الذهب" سوف ينفذ على مساحة تبلغ نحو 150 فدانا، بحيث إن يتم الانتهاء منه خلال 3 سنوات بحد أقصى.





- سوف يوجد هناك عدد كبير من المصانع والورش والمعارض الدولية في المدينة، كما سيكون هناك مدرسة للتعليم ونادي اجتماعي ومطاعم ومسجد وكنيسة وستكون عالمية وفي موقع مميز.





- مدينة الذهب ستكون مركز عالميًا ومحليًا أسوة بمدن أخرى شبيهة لها في العالم كله حيث إن عدة دول أقامت مدنا لصناعة المعدن النفيس منها دبي وتركيا.



