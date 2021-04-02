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ديني

مفهوم التنمية الشاملة.. موضوع خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف اليوم

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:21 ص
مفهوم التنمية الشاملة..
مفهوم التنمية الشاملة.. موضوع خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف
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محمد شحتة
حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان " مفهوم التنمية الشاملة "، مشددة على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وأعربت الوزارة عن ثقتها في سعة أفق الأئمة العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

كما أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 77 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و15  بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها بإجمالي 92 مسجدًا، غدا الجمعة، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه 1205 مساجد، منها 1130 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا و75 مسجدًا صيانة وترميمًا ، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى . 
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