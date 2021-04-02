مفهوم التنمية الشاملة.. موضوع خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف اليوم

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان " مفهوم التنمية الشاملة "، مشددة على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.



