خاص| محمود حميدة عن موكب المومياوات: حدث تاريخي وأثارنا تراث إنساني يخص العالم

وصف الفنان محمود حميدة،احتفالية ا نطلاق موكب المومياوات الملكية،غدا من المتحف المصري بالتحرير، إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية، بأنها حدث تاريخي سيشهده العالم، مشيرا إلى أن الآثار التي نمتلكها تراث انساني يخص العالم كله.





وأضاف محمود حميدة، في تصريح لـ"صدى البلد":" أننا من أهم الدول التي تهتم بعلم المصريات(يختص بدراسة تاريخ مصر القديمة)،وأنه يرفض الهجوم الذي تعرضت له الفنانة هند صبري مؤخرا بسبب ما تردد بشأن مشاركتها في الاحتفالية، وقال إن مصر ترحب بكل الفنانين من مختلف انحاء العالم.





وسيزين الموكب مشاركة شخصيات فنية لها تاريخها من بينها الفنان القدير حسين فهمي، والفنان آسر ياسين، والفنانة أمينة خليل، ويسرا ، مني زكى ، ليلى علوي وهند صبري".







