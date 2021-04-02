خاص| محمود حميدة عن موكب المومياوات: حدث تاريخي وأثارنا تراث إنساني يخص العالم

وصف الفنان محمود حميدة،احتفالية انطلاق موكب المومياوات الملكية،غدا من المتحف المصري بالتحرير، إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية،بأنها حدث تاريخي سيشهده العالم، مشيرا إلى أن الآثار التي نمتلكها تراث انساني يخص العالم كله.
وأضاف محمود حميدة،في تصريح لـ"صدى البلد":"أننا من أهم الدول التي تهتم بعلم المصريات(يختص بدراسة تاريخ مصر القديمة)،وأنه يرفض الهجوم الذي تعرضت له الفنانة هند صبري مؤخرا بسبب ما تردد بشأن مشاركتها في الاحتفالية، وقال إن مصر ترحب بكل الفنانين من مختلف انحاء العالم.
وسيزين الموكب مشاركة شخصيات فنية لها تاريخها من بينها الفنان القدير حسين فهمي، والفنان آسر ياسين، والفنانة أمينة خليل، ويسرا ، مني زكى ، ليلى علوي وهند صبري".
جدير بالذكر أن موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير سينطلق غدا إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية،ويضم الموكب 22 مومياء من بينها ١٨ مومياء لملوك، و٤ مومياوات لملكات من بينهم مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول، والملكة حتشبوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس-نفرتاري زوجة الملك أحمس.