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أخبار العالم

بدون شروط.. مجموعة السبع تدعو إلى انسحاب القوات الإريترية من إقليم تيجراي

الجمعة 02/أبريل/2021 - 12:58 م
إقليم تيجراي
إقليم تيجراي
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سمر صالح
دعا وزراء خارجية دول مجموعة السبع اليوم الجمعة إلى انسحاب سريع وغير مشروط وقابل للتحقق للقوات الإريترية من إقليم تيجراي الذي يشهد نزاعا في شمال إثيوبيا، حسب بيان مشترك صدر في برلين.

ودعا وزراء الخارجية في البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الألمانية إلى إنهاء العنف وبدء عملية سياسية واضحة وشاملة ومقبولة من قبل جميع الإثيوبيين بمن فيهم سكان تيجراي".

وتابع وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا بقولهم إن هذه العملية يجب أن تؤدي إلى "انتخابات تتسم بالصدقية وعملية مصالحة وطنية أوسع".

ونفت السلطات في أسمرة وأديس أبابا لأشهر وجود قوات إريترية في المنطقة، واتُهمت هذه القوات وكذلك الجيش الإثيوبي بارتكاب مجازر وعمليات اغتصاب ونهب.

وقال وزراء خارجية مجموعة السبع إنهم "قلقون جدا من التقارير الأخيرة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان"، داعين الأطراف الضالعة في هذا النزاع إلى "أقصى درجات ضبط النفس وضمان حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي".

وأكد البيان أنه "من الضروري أن تخضع الجرائم المبلغ عنها لتحقيق مستقل وشفاف وحيادي ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان".
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