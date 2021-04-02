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رياضة

تذكرتي وبريزنتيشن تنظمان بطولة العالم للسلاح

الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:49 م
صدى البلد
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يسري غازي

تنطلق غدا بطولة العالم للسلاح والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 حتى 11 أبريل الجارى وتم اسناد تنظيم البطولة الي شركتي تذكرتي وبريزنتيشن برئاسة منتصر النبراري وذلك بحضور عدد من المسئولين ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة إضافة إلى مشاركة رؤساء الاتحادات الوطنية للسلاح فى 80 دولة المشاركة فى منافسات البطولة للحديث عن الخطة الطبية للبطولة.

أثنى وزير الشباب والرياضة اشرف صبحي علي تنظيم شركتي بريزنتيشن وتذكرتي لبطولة العالم للسلاح بعد النجاحات التي حققتها الشركتين من قبل في بطولة امم افريقيا للشباب من حفل قرعة وافتتاح وختام ونفس الامر للحدث الاهم وهو كأس العالم لكرة اليد. 

كما اشاد رئيس الاتحاد الدولي للعبة السلاح بمصر بعد رؤيته للتجهيزات والتنظيم داخل الملاعب وفنادق الاقامة مؤكدا ان العالم سيري بطولة متكاملة في مصر. 

تقام بطولة العالم للسلاح بنظام الفقاعة الطبية التى تطبق فى البطولة للحماية من فيروس كورونا ونظام المسابقة.

وتضم قائمة الدول المشاركة فى بطولة العالم للسلاح كلا من: "الجزائر وأنجولا والأرجنتين وأرمينيا والنمسا وأذربيجان وبيلاروسيا وبوليفيا وبلغاريا والبرازيل وكندا وكاب فيردى وتشيلى وكولومبيا وكوستاريكا وكوت ديفوار وكرواتيا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وجمهورية التشيك وفرنسا وإسبانيا وجورجيا وغانا واليونان والصين وإيران والعراق وايسلندا وايرلندا وإسرائيل وجاميكا والأردن وكازاخستان وليبيا ولبنان وليتوانيا ولوكسمبرج وكراجستان وكوريا والكويت ولاتفيا ومولدوفا والمكسيك وناميبيا ونيجيريا وو جزيرة ايسلندا ومقدونيا ونيكواجو وهولندا وعمان وبنما وباراجواي وبيرو والفلبين وبولندا والبرتغال وبورتوريكو وقطر ورومانيا وروسيا وأفريقيا الوسطى وصربيا وسلوفينيا وسلوفاكيا والسنغال والسويد وسويسرا وتونس وتركيا والإمارات وأوكرانيا وأمريكا وأوزباكستان وفينزويلا وتوجو بالإضافة إلى مصر والهند وأوغندا.
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