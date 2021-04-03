عيار 21 بقيمة 756 جنيها.. استقرار أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم

استقرت أسعار الذهب فى مصر اليوم، وذلك خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 3 إبريل 2021 ، ليسجل الجرام من عيار 21 الأكثر تداولا 756 جنيها، بعد ارتفاعها بشكل طفيف خلال تعاملات الأمس الجمعة وذلك وفقا لموقع ايجيبت جولد برايس.





وبلغ سعر الجرام عيار 24، الأعلى سعرا، نحو 864 جنيها.





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ووصل سعر الجرام عيار 18 حوالى 648 جنيهًا.





وسجل سعر الجنيه الذهب 6048 جنيهًا.





وسجل سعر الذهب عالميا 1754 دولار للاوقية.





وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



