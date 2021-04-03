شاهد.. ياسمين رئيس تروج لمسلسلها ملوك الجدعنة

روجت الفنانة ياسمين رئيس لمسلسلها الجديد "ملوك الجدعنة"عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات"إنستجرام".





ونشرت ياسمين رئيس البوستر التشويقي لمسلسل "ملوك الجدعنة".





واستكملت النجمة ياسمين رئيس تصوير مشاهدها في مسلسل ملوك الجدعنة ببيروت، والذي تعود من خلاله إلى الدراما التليفزيونية بعد نجاح سينمائي قوي خلال الأعوام الماضية، ويعتبر المسلسل هو أول بطولة للنجمة تنافس به في دراما رمضان.





وتستعرض ياسمين رئيس من خلال مسلسل ملوك الجدعنة شخصية "فاتن حرفوش" فتاة شعبية تعمل مع والدها في محل عطارة، تأخذها قراراتها للدخول في صراعات لم تكن تتوقعها يومًا، وقد صرّحت ياسمين رئيس أنها قبلت الدور لطابع الشخصية الشعبية المختلف عن الذي قدمته في سابق أعمالها.





ويشارك النجمة في بطولة المسلسل النجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.