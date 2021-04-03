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أخبار العالم

إيران ترسل مليون برميل من النفط إلى سوريا

السبت 03/أبريل/2021 - 01:38 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت شركة "تانكر تراكرز " لتتبع مسار الناقلات النفطية، مساء الجمعة، إن إيران أرسلت مليون برميل من النفط وستصل قريبًا إلى ميناء بانياس بمحافظة طرطوس شمال غرب سوريا.

ونقلت شبكة "إرم نيوز" عن شركة تتبع الناقلات النفطية في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، إن "مليون برميل من النفط الخام الإيراني يقترب من قناة السويس من البحر الأحمر، وهي جزء من أسطول أكبر من الناقلات المتجهة إلى بانياس في سوريا".

وأضافت تانكر تراكرز "لقد حددناهم جميعًا بصريًا. وستصل الأولى في حوالي 3 أيام، كل هذا يتوقف على الازدحام"، في قناة السويس المصرية الناجم عن إغلاق سفينة شحن لما يقرب من أسبوع.

وقال الموقع الإيراني إن "سوريا أضطرت إلى خفض حصص البنزين بسبب النقص الحاد في النفط".

وفي 11 من مارس الماضي، كشف تقرير أمريكي أن إسرائيل اسهدفت خلال الفترة الماضية، ما لا يقل عن 12 ناقلة نفط إيرانية أو تحمل نفطا إيرانيا متجهة إلى سوريا.
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