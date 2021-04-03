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رياضة

سارة شومان تتأهل لثمن نهائي بطولة العالم للشباب والناشئين للسلاح

السبت 03/أبريل/2021 - 12:27 م
صدى البلد
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ريهام بكير
تأهلت سارة شومان، لاعبة منتخب مصر للسلاح، إلى الدور ثمن النهائي ببطولة العالم للشباب والناشئين المقامة بالصالات المغطاة لاستاد القاهرة الدولي حتى 11 أبريل الجاري.


وتغلبت سارة على الأمريكية أليكسيس أنجليد بنتيجة 15-14 في منافسات دور الـ32 لسلاح السيف بنات لتتأهل لدور الـ16.


ومن المقرر أن تواجه سارة نظيرتها التركية نيسانورأربيل في دور الـ16.


وكانت سارة تأهلت لدور الـ64 الرئيسي بعد تحقيقها 3 انتصارات في مجموعتها من أصل 6 مباريات خاضتها في التصفيات ضمن منافسات سلاح السيف بنات.


بينما تأهلت لدور الـ32 بعد تغلبها على الفرنسية فاوستين كلابير بنتيجة 15-13 في دور الـ64.


ويشارك في البطولة 79 دولة بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.


ويشارك في بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب نحو 1079 لاعبا ولاعبة، و500 مدرب وإدارى من مختلف دول العالم، ويتم تطبيق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية لحماية جميع المشاركين والحفاظ على صحتهم في ظل مجابهة تحديات فيروس كورونا.
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