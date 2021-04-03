نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

قدم اللايف كوتش نور خطاب؛ فى تصريحات خاصة لموقع صدى البلد؛ نظام دايت لانقاص٥ كيلو من الوزن خلال الاسبوع الاول من شهر رمضان .





اليوم الأول :

السحور:

كوب من الحليب + شريحة واحدة من الخبز المحمص + حفنة من المكسرات غير المملحة أو تستبدل بـ ٤ ملاعق فول أو قطعة جبن حجم كف الأيد ملح خفيف + ١ زبادي





الإفطار:

شوربة فراخ ملح خفيف + ربع دجاجة بدون جلد + سلطة حمص + ٤ ملاعق أرز + قطعة أو قطعتين من البقلاوة بعد ثلاثة ساعات من الإفطار





اليوم الثاني :

السحور:

الحبوب المعتمدة على القمح مع الحليب أو بيضتين مسلوقتين و قطعة جبنة حجم كف اليد + ربع رغيف + تفاحة أو موزة





الإفطار:

نصف دجاجة مع الأرز المسلوق ” نسبة خفيفة من الزيت ” + طبق اي نوع خضار مطبوخ متوسط + سلطة خضراء + سلطة فواكه بعد الفطور بثلاثة ساعات





اليوم الثالث :

السحور:

حبوب قمح محلاة أو تستبدل بـ ١ طعمية + رغيف كامل قمح غامق + ٢ زبادي + ثمرة من الكمثرى أو البرتقال .





الإفطار: ٢ سمك مشوي + الخضار + ٦ ملاعق من الأرز + ٤ قطع واحدة من الزلابية أو اي نوع حلوى بعد الفطار بثلاثة ساعات





اليوم الرابع :

السحور:

جبن خفيف الملح + ملعقة من المربى + ٢ قطعة من الخبز المحمص + ٢ ثمرة الفواكه





الإفطار:

٤ ملاعق معكرونة مطبوخة + ٢ قطعة سمبوسة + طبق خضار مطبوخ وسلطة + قطعة كيكة أو اي نوع حلوى بعد الإفطار بثلاثة ساعات





اليوم الخامس :

السحور :

٢ زبادي + رغيف سن + قطعة جبنة + خيار وطماطم وخس





الفطار :

قطعة معكرونة بشاميل + طبق خضار كبير + شوربة + قطعة صغيرة من الحلو





اليوم السادس :

السحور :

نصف رغيف بلدي + ٤ ملاعق فول + سلطة + قطعة جبن

الفطور :

٣ قطع لحمة + طبق شوربة لسان عصفور أو شعرية + ٥ ملاعق أرز + قطعة حلوى بعد الفطار بثلاثة ساعات





اليوم السابع :

السحور :

٢ طعمية + ٢ ملعقة فول + ١ رغيف سن + ٢ ثمرة فاكهة

الفطار :