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اقتصاد

رانيا المشاط عن موكب نقل المومياوات: لحظة فخر حقيقية .. فيديو

السبت 03/أبريل/2021 - 08:45 م
رانيا المشاط
رانيا المشاط
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آيات أحمد
عبرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، عن فخرها وسعادتها من متابعتها للحدث التاريخى لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة، وكتبت على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر "  لحظة فخر  حقيقية، فى بلد متعددة الحضارات".

وأعطى الرئيس عبد الفتاح السيسى، إشارة البدء لانطلاق موكب المومياوات الملكية من المتحف المصرى القديم فى رحلتهم الاخيرة إلى متحف الحضارة المصرية.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، متحف الحضارة المصرية، ويشهد الجزء الخاص بالعملات الإسلامية، والبرديات اليونانية، وأحد التوابيت التى تم استرجاعها من متحف المنتروبولتيان، بجانب الجزء الخاص بالحضارة الإسلامية والعصر المملوكى، وآثار خاصة بالخديوى اسماعيل والملك فؤاد الاول، والماكيتات الخاصة بالسبيل والكتَاب، وجزء من كسوة الكعبة التى كانت ترسلها مصر للسعودية كل عام.

وانتشرت الخيول فى ساحة ميدان التحرير، قبل انطلاق موكب الموياوات الملكية وخرجهم من المتحف المصرى القديم، كما شهد ميدان التحرير ا حالة من الاستنفار الامنى، وتوقف حركة المرور،  استعدادًا لمراسم انطلاق موكب المومياوات الملكية إلى المتحف القومى للحضارة.

وانطلق موكب المومياوات الملكية إلى المتحف القومى للحضارة، ليعلن عن مغادرة 22 مومياء تعود إلى عصور الأسر الـ«17 و18 و19 و20» المتحف المصرى بميدان التحرير، وبينها مومياوات الملوك «رمسيس الثانى وسقنن رع وتحتمس الثالث وسيتى الأول وحتشبسوت، وميرت آمون».
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