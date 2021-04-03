محمد صبحي: أناشد الرئيس بدخول المصريين متحف الحضارة 10 سنوات مجانا





قال الفنان محمد صبحي ، إنه لا يوجد انفصال بين الثقافة والحضارة والتعليم مؤكدا أننا قمنا بدراسة الحضارة الفرعونية القديمة وتاريخ مصر القديم خلال مراحل التعليم.





واضاف محمد صبحي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " : أنني في سنة 1978 قمت بإنتاج 4 شرائط مدتها 4 ساعات تسمى " أهلا شمس " ولخصت فيها التاريخ الفرعوني كاملا وتم توزيع 100 الف نسخة من هذه الشرائط في المانيا.





وأوضح الفنان محمد صبحي ، أن المشهد الخاص بنقل المومياوات اظهر للعالم اجمع ماذا تعني حضارة مصر وأطالب الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي بجعل دخول المصريين لمتحف الحضارة مجانا لمدة 10 سنوات ويكون زيارتهم له إجباريا للتعرف علي حضارتهم وتاريخهم.



