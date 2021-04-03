كريم عبد العزيز وأحمد السقا ومنى زكى ويسرا يتألقون فى حفل المومياوات الملكية

شارك عدد كبير من النجوم فى احتفالية موكب المومياوات الملكية من المتحف المصرى الى المتحف القومى للحضارة فى الفسطاط حيث استطاعوا ان يخطفوا انظار العالم بحضورهم المبهر.
وكان من بين النجوم كريم عبد العزيز وأحمد عز واحمد حلمى واحمد السقا ومنى زكى ويسرا وهند صبرى وخالد النبوى وامينة خليل وآسر ياسين وحسين فهمى.
قال الفنان كريم عبد العزيز، إنه لآلاف السنين و المواطنين لا يعلمون ما قام به الفراعنة وما تم فى بناء الحضارة، وكيف بأدوات بدائية تم حفر المتاحف.
ولفت إلى أن الجميع كان يبحث عن حل سر الفراعنة، ولكن من 200 سنة تمكن عالم فرنسي من حل اللغز.
كما قال أحمد السقا لو نظرنا لكل من حولنا وما قام به الفراعنة نعلم أنه فى الأصل فكرة.
كما قال الفنان أحمد حلمي، إن الدولة المصرية ولادة بالمواهب والإبداع.
وأضاف "حلمي"، خلال احتفالية الرحلة الذهبية لنقل المومياوات الملكية،:"مصر ولادة للموهبة والإبداع"، موضحا: "من أشهر الاكتشافات المصرية التي أبهرت العالم هي مقبرة الفرعون توت عنخ آمون".
وأشار: "مومياء الملك توت عنخ آمون ما زالت محنطة، وقناعة الذهبي مازال يحتفظ ببريقه حتى الآن.. ومحتويات مقبرته اتعملها جناح ضخم وستعرض لأول مرة في المتحف المصري الكبير"، مؤكدا: "المتحف المصري الكبير أكبر مشروع ثقافي وحضاري في القرن الـ21".
بينما قالت يسرا : "الليلة سيشهد العالم حدثا عظيما وفريدا من نوعه سيُدون في تاريخ مصر .. وهو فخر لكل مواطن مصري عاشق لوطنه ولكل شخص عاشق للحضارة المصرية والفرعونية..
واضافت يسرا : "ستبهر مصر العالم بعظمة تاريخها وآثارها.. بموكب ملكي يضم مومياوات من أعظم ملوك وملكات مصر .. عظماء وملوك أقدم دولة في التاريخ.. أعظم حضارة شهدتها البشرية.. وسينحني العالم تعظيما لعظمة مصر وحضارتها..
واوضحت يسرا : "كل الشكر والتقدير لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومعالي وزير السياحة والآثار د. خالد العناني على هذا الحدث الجليل المشرف لنا جميعا.
واشارت يسرا : "الليلة سينحني التاريخ لمصر.. تحيا مصر العظمى .. ربنا يحفظ بلدنا ورئيسنا وجيشنا ويديم علينا الأمن والأمان".
وقالت الفنانة يسرا، :" معجزة القدماء المصريين أنهم عظماء حتى بمعايير اليوم وبكل التطور الذي حققناه في العلوم والفنون ومازالت الحضارة المصرية قادرة على ابهارنا بكل غموضها وكل يوم نكتشف سرا جديدا ".
وأضافت يسرا:" حتى الآن اكتشافات الحضارة المصرية بتسمع في الدنيا كلها، ولسه عيون الناس بتلمع مع أي اكتشاف وبيقولوا مصر ارض السحر والجمال والتاريخ وكل الشعوب عندما تبحث عن جذور الحضارة تأتي مصر ام الدنيا".
اما الفنان أحمد عز فقال إن المصريين استطاعوا بناء الأهرامات بالفكر والمعرفة، معقبا: "المصريين قدروا يبنوا الصرح العملاق بالفكر والمعرفة والمهارة".
وأضاف "عز"،: خلال احتفالية الرحلة الذهبية لنفل المومياوات الملكية،:"العقيدة والإيمان هما السر الحقيقي للخلود"، متابعا: "هرم خوفو أهم عجائب الدنيا السبع، وإلى الآن العلماء محتارين في أمره".