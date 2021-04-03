كريم عبد العزيز وأحمد السقا ومنى زكى ويسرا يتألقون فى حفل المومياوات الملكية

وكان من بين النجوم كريم عبد العزيز وأحمد عز واحمد حلمى واحمد السقا ومنى زكى ويسرا وهند صبرى وخالد النبوى وامينة خليل وآسر ياسين وحسين فهمى.

قال الفنان كريم عبد العزيز، إنه لآلاف السنين و المواطنين لا يعلمون ما قام به الفراعنة وما تم فى بناء الحضارة، وكيف بأدوات بدائية تم حفر المتاحف.





ولفت إلى أن الجميع كان يبحث عن حل سر الفراعنة، ولكن من 200 سنة تمكن عالم فرنسي من حل اللغز.





كما قال أحمد السقا لو نظرنا لكل من حولنا وما قام به الفراعنة نعلم أنه فى الأصل فكرة.





كما قال الفنان أحمد حلمي، إن الدولة المصرية ولادة بالمواهب والإبداع.





وأضاف "حلمي"، خلال احتفالية الرحلة الذهبية لنقل المومياوات الملكية،:"مصر ولادة للموهبة والإبداع"، موضحا: "من أشهر الاكتشافات المصرية التي أبهرت العالم هي مقبرة الفرعون توت عنخ آمون".





وأشار: "مومياء الملك توت عنخ آمون ما زالت محنطة، وقناعة الذهبي مازال يحتفظ ببريقه حتى الآن.. ومحتويات مقبرته اتعملها جناح ضخم وستعرض لأول مرة في المتحف المصري الكبير"، مؤكدا: "المتحف المصري الكبير أكبر مشروع ثقافي وحضاري في القرن الـ21".