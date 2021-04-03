ليفربول ضد آرسنال .. شوط أول سلبي وتبديل اضطراري للجانرز

سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول من مباراة فريق ليفربول ومضيفة أرسنال في الجولة الـ 30 من الدوري الانجليزي على ملعب "الإمارات".





وأعتمد ليفربول على سيطرة على الكرة حيث وصلت نسبة الإستحوا٫ لـ66%، وسدد ليفربول كرة واحدة على المرمي عبر جيمس ميلنر.





في المقابل إعتمد ارسنال على الهجمات المرتدة لكن دفاع الألماني يورجن كلوب كان يقظا.