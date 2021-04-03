ليفربول ضد آرسنال .. شوط أول سلبي وتبديل اضطراري للجانرز

سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول من مباراة فريق ليفربول ومضيفة أرسنال في الجولة الـ 30 من الدوري الانجليزي على ملعب "الإمارات".
وأعتمد ليفربول على سيطرة على الكرة حيث وصلت نسبة الإستحوا٫ لـ66%، وسدد ليفربول كرة واحدة على المرمي عبر جيمس ميلنر.
في المقابل إعتمد ارسنال على الهجمات المرتدة لكن دفاع الألماني يورجن كلوب كان يقظا.
وجاءت التشكيلة كالاتي:
في حراسة المرمى: أليسون بيكر
خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - ناثان فيليبس - أوزان كاباك
خط الوسط: فابينيو - تياجو ألكانتارا - جيمس ميلنر
خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو
خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - ناثان فيليبس - أوزان كاباك
خط الوسط: فابينيو - تياجو ألكانتارا - جيمس ميلنر
خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو
ويحتل ليفربول حامل اللقب المركز السابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة، متفوقا بفارق 4 نقاط عن آرسنال التاسع.
ويسعى الألماني يورجن كلوب المدير الفني، للتخلص من الكبوة المحلية والموسم المحلي الكارثي، بتقديم نقطة أفضل أمام آرسنال، وهو ما يسعى إليه أيضًا مايكل أرتيتا مدرب الجانرز.
وأكد يورجن كلوب خلال مؤتمره الصحفي قبل المباراة أن "فيرمينو عاد"، لكن ديفوك أوريجي وكويفن كيليهر ظلوا غائبين.
سيكون حامل اللقب أيضًا بدون خدمات جوردان هندرسون، الذي يواصل إعادة تأهيله من جراحة الفخذ، بالإضافة إلى الغائبين لفترات طويلة فيرجيل فان دايك وجو غوميز وجويل ماتيب.