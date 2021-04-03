وزيرة التعاون الدولي تهنئ "العناني" بنجاح نقل المومياوات الملكية

هنأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العناني، على نجاح تنظيم الحدث العالمي لنقل المومياوات الملكية .





وقالت وزيرة التعاون الدولي في تغريدة على تويتر "أهنئ زميلي وصديقي الدكتور خالد العناني على نجاح نقل المومياوات الملكية، اليوم كلنا رأينا حلمك يتحقق على أرض الواقع، شكرًا لكل ولكل شخص قام على تنظيم هذا الحفل الرائع".



