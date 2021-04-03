وزيرة التعاون الدولي تهنئ "العناني" بنجاح نقل المومياوات الملكية

هنأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العناني، على نجاح تنظيم الحدث العالمي لنقل المومياوات الملكية .
وقالت وزيرة التعاون الدولي في تغريدة على تويتر "أهنئ زميلي وصديقي الدكتور خالد العناني على نجاح نقل المومياوات الملكية، اليوم كلنا رأينا حلمك يتحقق على أرض الواقع، شكرًا لكل ولكل شخص قام على تنظيم هذا الحفل الرائع".
عبرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، عن فخرها وسعادتها من متابعتها للحدث التاريخى لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة، وكتبت على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر " لحظة فخر حقيقية، فى بلد متعددة الحضارات".
وأعطى الرئيس عبد الفتاح السيسى، إشارة البدء لانطلاق موكب المومياوات الملكية من المتحف المصرى القديم فى رحلتهم الاخيرة إلى متحف الحضارة المصرية.
وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، متحف الحضارة المصرية، ويشهد الجزء الخاص بالعملات الإسلامية، والبرديات اليونانية، وأحد التوابيت التى تم استرجاعها من متحف المنتروبولتيان، بجانب الجزء الخاص بالحضارة الإسلامية والعصر المملوكى، وآثار خاصة بالخديوى اسماعيل والملك فؤاد الاول، والماكيتات الخاصة بالسبيل والكتَاب، وجزء من كسوة الكعبة التى كانت ترسلها مصر للسعودية كل عام.