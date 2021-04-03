وزير خارجية الإمارات عن موكب المومياوات الملكية: مصر تجدد جمالها

علق وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على موكب المومياوات الملكية، لنقل 22 من المومياوات الفرعونية إلى المتحف القومي للحضارة.





ونشر عبد الله بن زايد على صفحته بموقع "تويتر" جزء من احتفالية موكب المومياوات الملكية قائلا "مصر تجدد جمالها".





وضم موكب المومياوات الملكية 18 ملكا و4 ملكات ينتمون إلى الأسر الفرعونية الممتدة من 17 إلى الـ20، من أشهرهم رمسيس الثاتي وحتشبسوت.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي في استقبال الموكب فور وصوله المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.



