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أخبار العالم

وزير خارجية الإمارات عن موكب المومياوات الملكية: مصر تجدد جمالها

السبت 03/أبريل/2021 - 10:34 م
وزير الخارجية الإماراتي
وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد
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قسم الخارجي
علق وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على موكب المومياوات الملكية، لنقل 22 من المومياوات الفرعونية إلى المتحف القومي للحضارة.

ونشر عبد الله بن زايد على صفحته بموقع "تويتر" جزء من احتفالية موكب المومياوات الملكية قائلا "مصر تجدد جمالها".

وضم موكب المومياوات الملكية  18 ملكا و4 ملكات ينتمون إلى الأسر الفرعونية الممتدة من 17 إلى الـ20، من أشهرهم رمسيس الثاتي وحتشبسوت.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي في استقبال الموكب فور وصوله المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

ومن المقرر أن تعرض المومياوات داخل المتحف داخل صناديق حديثة مزودة تقنيات "لضبط درجة الحرارة ومستوى الرطوبة، أكثر تقدما من تلك الموجودة في المتحف القديم.
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