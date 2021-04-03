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توك شو

دموعنا نزلت من الفرحة .. يسرا: فخورة إني مصرية وأشكر الرئيس السيسي .. فيديو

السبت 03/أبريل/2021 - 11:07 م
يسرا
يسرا
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هاني حسين
قالت الفنانة يسرا، تعليقا على موكب المومياوات الملكية، إن الموكب الملكي أمر يدعو للشرف وله صدى على المستوى العالمي .

وأضافت يسرا  في مداخلة هاتفية مع  الإعلامي أحمد موسى في برنامج" على مسئوليتي" المذاع  على قناة " صدى البلد": "أشكر الرئيس السيسي لأنه جعلنا ننبهر مرة اخرى بالحضارة المصرية وماضينا المشرف".

وتابعت يسرا :" وجود الرئيس السيسي في الاحتفالية أمر في غاية الأهمية ويظهر مدى فخامة وقوة الحدث العالمي بنقل المومياوات الملكية ".

وأكملت يسرا : "الحدث اليوم جعلنا نفتخر كوننا مصريين، وتنظيم موكب المومياوات الملكية مصري 100% "، مضيفة: "مفيش حد كان بينام من أجل الانتهاء من تجهيزات موكب المومياوات الملكية".

ولفتت يسرا: "شاهدنا اليوم جمال ميدان التحرير ومتحف الحضارة ولاحظنا اهتماما من الدولة المصرية  بالحضارة والتاريخ المصري "، مضيفة: "كنت سعيدة جدا بالمشاركة في الاحتفالية اليوم وانا اخر واحدة انضممت لاحتفالية وكنت أشعر بالخوف أثناء تواجدي على مسرح احتفالية موكب المومياوات الملكية، ودموعنا كانت بتنزل من الفرحة والفخر بكوننا مصريين". 
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