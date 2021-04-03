دموعنا نزلت من الفرحة .. يسرا: فخورة إني مصرية وأشكر الرئيس السيسي .. فيديو

قالت الفنانة يسرا، تعليقا على موكب المومياوات الملكية، إن الموكب الملكي أمر يدعو للشرف وله صدى على المستوى العالمي .





وأضافت يسرا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج" على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد": "أشكر الرئيس السيسي لأنه جعلنا ننبهر مرة اخرى بالحضارة المصرية وماضينا المشرف".





وتابعت يسرا :" وجود الرئيس السيسي في الاحتفالية أمر في غاية الأهمية ويظهر مدى فخامة وقوة الحدث العالمي بنقل المومياوات الملكية ".





وأكملت يسرا : "الحدث اليوم جعلنا نفتخر كوننا مصريين، وتنظيم موكب المومياوات الملكية مصري 100% "، مضيفة: "مفيش حد كان بينام من أجل الانتهاء من تجهيزات موكب المومياوات الملكية".



