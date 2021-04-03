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رياضة

ريال سواسيداد يتوج بلقب كأس ملك إسبانيا على حساب اتليتك بلباو

السبت 03/أبريل/2021 - 11:49 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
توج ريال سواسيداد بلقب كأس ملك إسبانيا عن نسخة 2019 – 2020، بعد فوزه على أتليتك بلباو بهدف دون رد باللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت، على ملعب لا كارتوخا.

وسجل ميكيل أويارزابال هدف التتويج لسواسيداد في الدقيقة 63 من ركلة جزاء.

وحاول بلباو العودة في النتيجة ولكن رفقاء ديفيد سيلفا تصدوا لهجمات بلباو ليتوج سواسيداد باللقب.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يتوج فيها سواسيداد بلقب كأس الملك، حيث فاز باللقب مرتين عامي 1909 و1987.

ومن المقرر أن يلعب بلباو نهائي الموسم الحالي هذا الشهر أمام برشلونة.

بدأ ريال سوسيداد بتشكيل النحو التالي..

ريمايرو - زوبليديا - بورتو - مورينو - أوريازبال - جروسابيل - إيساك - مونريال - ديفيد سيلفا - نورمند - زويمبندي فيما بدأ بلباو بتشكيل على النحو التالي: سيمون - دي ماركوس - ييراي - مارتينيز - يوراي - مونيان - داني جارسيا - فينسيدور - بيرينجور - راؤول جارسيا - ويليامز
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