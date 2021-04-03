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رياضة

أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك التاريخي على مولودية في الجزائر

السبت 03/أبريل/2021 - 11:58 م
باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون
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منتصر الرفاعي- ملك موسي
أعرب الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز على المولودية في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي :" فخور جدا بأداء اللاعبين في لقاء اليوم وكان لدينا أسبوعان للتحضير والجهاز الفني ركز على الجوانب الفنية والنفسية والبدنية قبل اللقاء ".

وشدد كارتيرون على أن فريقه حقق الفوز في مباراة صعبة أمام المولودية، والزمالك كانت روحه أعلى في المباراة من الفريق الجزائري، وأضاف أنه يعلم أن فرصة صعود الزمالك ليست في يد فريقه، ولكنه سيلعب للفوز في المباراة الأخيرة وينتظر نتيجة لقاء الترجي والمولودية.

وأوضح أنه إذا لم يصعد الزمالك في حالة الفوز في المباراة المقبلة فالأداء سيساعد الفريق في الدوري، 

وشدد على أن إيقاف سامي فريو مهاجم المولودية جعل مهمة الزمالك سهلة في لقاء اليوم، مضيفا أن هذا المهاجم خطير وكان بإمكانه تسجيل أهداف.

وأكد كارتيرون أن المولودية فرصته في الصعود أفضل لأن الزمالك قبل لقاء اليوم كان لديه نقطتين فقط ولكنه حقق الفوز.

ورفض المدير الفني للزمالك التعليق على أداء فريق المولودية مشددا على أن كل ما يهمه أداء فريقه.
 
وأضاف أنه كان يخطط للفوز في المباراتين أمام المولودية وتونجيث، ونجح في تحقيق الفوز في الأولى، ويتبقى له لقاء بطل السنغال.
 
وأضاف أنه من الممكن أن تخدم نتيجة لقاء الترجي والمولودية فريقه.

وشدد على أن الكرة الجزائرية تطورت في الفترة الأخيرة، ومستوى اللاعبين تحسن بشكل ملحوظ.

وكان الزمالك قد فاز على مولودية الجزائر بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ٥ جويلية في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
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