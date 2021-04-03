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توك شو

محمد منير: مصر تجاوزت كل الأزمات ولا تحتاج إلى ترويج

السبت 03/أبريل/2021 - 11:59 م
محمد منير
محمد منير
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حمزة شعيب
أعرب الفنان محمد منير، عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في موكب نقل المومياوات، مردفا:" فخور بمشاركتي في هذا الحدث العالمي".

وتابع منير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج " مساء dmc " والمذاع عبر قناة " دي إم سي"،:" دور الفن هو المشاركة فى الأحداث العظيمة، وأن مصر تتخطى كل الأحداث والأزمات ولا تحتاج إلى الترويج، لأنها بلد عظيمة بها ثلث أثار العالم.

وأردف:" ما حدث اليوم من نقل المومياوات الملكية دليل قوى على أن مصر دولة عظيمة وقوية لا تقف أمام أى حادث عارض يمر بها، مضيفا أن الفنانين المشاركين فى الحفل التاريخى ما قاموا بفعله شىء قليل للغاية وأن ما يحدث أمر عظيم وعالمى.
 
وانطلق موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى مستقره الأخير، المتحف القومى للحضارة، ويضم 22 مومياء تعود إلى عصور الأسر الـ«17 و18 و19 و20»، بينها مومياوات الملوك «رمسيس الثاني، سقنن رع، تحتمس الثالث، سيتى الأول، حتشبسوت، ميرت آمون».
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