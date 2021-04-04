ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هيثم شعبان بعد الفوز على الإسماعيلي: سيراميكا كليوباترا يلقى كل الدعم من أبو العينين

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:02 ص
صدى البلد
Advertisements
عبدالله هشام
أعرب هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا عن سعادته بالفوز الذي حققه فريق على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف واحد.

وقال المدير الفني لسيراميكا كليوباترا إنه استغل فترة التوقف بشكل مميز لمعالجة الأخطاء التي عانى منها الفريق خلال المباريات التي سبقت التوقف. 
 
وأضاف شعبان انه يلقى كل الدعم من إدارة سيراميكا كليوباترا متمثلة في محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة النادي، وطارق أبو العينين المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي، مؤكدًا أن الإدارة تقوم بتوفير كل ما يطلبه الجهاز الفني من أجل الظهور بشكل مميز خلال الموسم الحالى.

وأوضح المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا أن الفريق طموحه هذا الموسم الوصول لأبعد نقطة بالدوري الممتاز، وتحقيق مركز متقدم يليق بإسم منظومة سيراميكا كليوباترا.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

سعر الدولار اليوم 4-4-2021

أحلى من المحلات.. طريقة عمل شكلمة في المنزل

محمد زيدان متغزلا في زوجته : أنتي جنتي على الأرض

بابا مدير تصوير وماما دكتورة.. العازفة رضوى البحيري: مكنتش مصدقة رسائل الحب دي كلها |ِشاهد

ميدو عن مشادة الشناوي وهاني بمباراة الأهلي والمريخ: أنا بحب كدا

الأردن: بيان خلال ساعات يكشف عن تفاصيل الاعتقالات الأخيرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حادثة كلبي ليدي جاجا.. سرقة كلب أليف بسعر خيالي تحت تهديد السلاح

هل ينتقل فيروس كورونا عن طريق العين؟ اعرف الحقيقة

كوارث نقع فيها عند تعليم الأطفال الصيام .. ونصائح مجربة تجعلهم يلتزمون به