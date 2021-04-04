عمداء جدد بكليات جامعة الأزهر 2021

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور مصطفى محمد مصطفى الباز، الأستاذ بقسم القانون الخاص، وكيل كلية الشريعة والقانون لشئون التعليم والطلاب بالقاهرة؛ للقيام بأعمال عميد الكلية.





كما أصدر، رئيس الجامعة، قرارًا بتكليف الدكتور عصام جمال حسن أبو النجا، وكيل كلية التربية الرياضية للبنات جامعة الأزهر، بعمادة كلية التربية الرياضية للبنات جامعة الأزهر.

وكان الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي والمشرف العام على قطاع المستشفيات، قد هنأ العمداء الجدد بمناسبة صدور قرارات الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة بتكليفهم عمداء للكليات، خلفآ للعمداء المحالين للمعاش.





وتم تكليف الدكتور إمام الشافعي محمد حمودى عميدًا لكلية البنات الأزهرية بالمنيا، والدكتور علاء جاد الكريم عميدًا لكلية العلوم بأسيوط، والدكتور رفعت علي محمد عميدًا لكلية اللغة العربية بأسيوط ، والدكتور هشام فرهود عميدًا لكلية طب بنات القاهرة.





ووافق مجلس جامعة الأزهر، على تعيين عمداء جدد ببعض كليات الجامعة.





وقرر مجلس الجامعة على تعيين الدكتور محمود صديق عميدا لطب بنين الأزهر بالقاهرة خلفا للدكتور أحمد سليم.



